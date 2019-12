Voluminosos on no toca al carrer de Martí i Julià

A començament d'aquest mes, l'Ajuntament, amb la col·laboració de les associacions veïnals, va col·locar adhesius als contenidors de la ciutat amb informació de com es fa correctament l'abocament i recollida de residus voluminosos, ja sigui trucant al 010 o portant-los a la deixalleria a Bufalvent. Al carrer de Martí i Julià, tot i l'adhesiu, ben visible al contenidor, hi ha qui ha deixat diversos mobles allà on no toca. Poder-los multar seria una bona i merescuda lliçó.