31 autònoms no sopen sols per Nadal

«La persona autònoma és un esperit lliure, una persona creativa, emprenedora i inconformista que normalment vola sola. Quan s'acosten les dates de Nadal, però, enyorem aquells sopars que alguna vegada vam gaudir quan treballàvem per compte aliè, i és per aquest motiu que proposem aquest sopar». Aquestes paraules de José Luis Buenache, d'Autònoms del Bages, resumeixen a la perfecció el perquè del primer sopar per a autònoms organitzat a Manresa. Hi van assistir 31 professionals d'àmbits diversos i ja pensen en repetir de cara a l'estiu.

La vetllada, que va tenir lloc dijous a la nit, es va celebrar al General Store and Coffee, al passatge Catalunya, i va incloure música punxada per qui va ser el DJ de Menfis entre els anys 1979 i 1994.

Hi havia persones que es dediquen al disseny gràfic, pintors, formadors, consultors, enginyers, decoradores, una advocada, una fotògrafa, community managers... Com que molts no es coneixien, la nit va començar presentant-se els uns als altres amb un joc.

El sopar va incloure embotits de Mura, formatges artesans, hummus, torrades i olives; dos tipus d'amanides; verdures del Bages amb costella de porc, i un variat de pastissos, entre d'altres.

A banda de Buenache, que havia estat regidor de Participació Ciutadana a Manresa, els altres impulsors de la nit van ser Marc Fernández, Dani Mauriz i Andreu Ferrer, que van defensar la feina de l'autònom i la idea de reunir-se per fer pinya. Alumnes de l'escola Montserrat van fer la campanya de comunicació de la trobada.