«Jo estava de baixada i el projecte em va animar força»

«Ho repetiria sense dubtar-ho», diu Flora Montero, manresana que ha fet d'agent de suport a altres malalts de salut mental. En el seu cas ha treballat al centre de dia que el projecte d'inclusió Mosaic té al carrer Nou de Santa Clara.

«Jo hi feia de dinamitzadora perquè es moguessin i fessin activitats». Juntament amb una altra companya organitzaven jocs, gimnàstica o bé feien cors per cantar. Afirma que estava contenta i a gust amb la gent. «Hi havia participació i ells mateixos et comentaven coses de com havien passat el dia. Estaven motivats». Moreno comenta que «a mi m'ha servit molt aquest projecte. Estava de baixada i em va animar. Jo els he ajudat a ells i ells m'han ajudat a mi. Ha sigut recíproc».