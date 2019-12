El convent de Santa Clara celebra, avui, una fira solidària de Nadal

arxiu particular

Voluntàries elaborant la Galeta del Convent, que es vendrà avui

La Fundació del Convent de Santa Clara organitza, avui, als jardins del convent la Fireta de Nadal, on s'exposaran i vendran manualitats nadalenques elaborades per voluntàries als tallers de l'entitat. En paral·lel, en diferents franges horàries, es faran visites guiades al conjunt patrimonial, que data de final del segle XIII.

La Fireta de Nadal començarà a les 12 del migdia i romandrà oberta fins a les 8 del vespre, sense interrupció al migdia. A les 2, qui ho vulgui podrà participar en una barbacoa. A banda de les manualitats, hi haurà actuacions musicals en directe de la Capella de Música Burés i Xevi Serra. També es podrà gaudir de tastos de coques, galetes i pa de pessic elaborats al monestir. I es vendrà la Galeta del Convent, que es va presentar la primavera passada.

Tots els diners que es recaptin es destinaran al finançament de projectes de la fundació, com la plataforma d'aliments, els pisos per a famílies sense recursos i la residència per a persones sense llar i, sovint, sense xarxa familiar.

Les inscripcions per participar a les visites guiades, d'uns 45 minuts, es poden fer al correu info@fundaciodelconventdesantclara.org i al telèfon 93 836 26 75.