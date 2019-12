El Grup de Suport a la Nena Coratge organitza un concert per ajudar la víctima del 2016

Sota el títol «Per vèncer la violència masclista», el Grup de Suport a la Nena Coratge, la jove violada el 2016 a Manresa, ha organitzat un concert solidari el dia 21 de desembre a l'Auditori de la Plana de l'Om a les 7 de la tarda.

La finalitat és recollir fons per pagar els costos de l'advocat particular de la víctima en el judici que es va celebrar a l'Audiència de Barcelona. Un total de 10 artistes participaran en el concert, en què figuren noms com el de la cantant Celeste Alías, la cantant maria di pace, la pianista Elisenda Duocastella, la ballarina Marta Rabaneda o la mezzosoprano Marta Valero.

Serà un concert de taquilla inversa. Com que públic hi podrà contribuir amb la quantitat que vulgui, l'organització demana la solidaritat dels ciutadans. Fins ara, la campanya per ajudar la víctima de la violació del 2016 ha recaptat 660 euros.