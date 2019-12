La rejoguina de la comunitat de Sant Egidi s'instal·la a la plaça de Sant Domènec

Protegir el medi ambient i promoure una educació solidària i ecològica entre els més joves. És l'objectiu de la Rejoguina, una activitat que promou la Comunitat de Sant Egidi cada any per aquestes dates. Tindrà lloc avui, de les 11 del matí a les 8 del vespre, a la plaça de Sant Domènec.

La Rejoguina consisteix a reciclar joguines de segona mà per tal de reutilitzar-les i reduir l'impacte dels residus en l'ambient. A l'Escola de la Pau de la Comunitat de Sant Egidi a Manresa s'ha fet la recollida, el reciclatge i la tria de les joguines. Els diners que es recullin amb la venda de les joguines es destinaran a ajudar infants africans afectats per la malnutrició i la sida per tal que rebin tractament i suport nutricional a través del programa Dream.

Enguany, conjuntament amb Manresa, expliquen a Sant Egidi, moltes ciutats d'Europa tornen a acollir la Rejoguina per sostenir el programa Dream de lluita contra la Sida a l'Àfrica. La idea és senzilla: una joguina que no s'utilitza perquè els nens han crescut o perquè en tenen d'iguals, entre altres motius, encara té valor: pot convertir-se en una rejoguina.