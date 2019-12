El vent trastoca l'ofrena de ciris a Santa Llúcia a la Seu

El vent que ja fa habitualment al claustre de la Seu es va multiplicar, ahir, per tres. Resultat: molta gent que va anar a oferir-hi ciris a Santa Llúcia com mana la tradició va decidir dur la llàntia a l'interior del temple per evitar que el vent l'apagués o, molt pitjor, la tombés.

A les 8 del vespre, en un lateral de la nau, hi havia una bona estesa de ciris, si bé a fora, al claustre, damunt del llit de sorra preparat per a l'ocasió, també en quedaven uns quants. Hi ha qui fins i tot va optar per amuntegar-los a les obertures de les amples finestres de la paret del claustre... Responsables del temple van garantir que, a partir de 2/4 de 9 del vespre, anirien per apagar-ho tot. És el que fan d'ençà que, el 2012, la decisió de deixar cremant tota la nit els ciris va generar un incendi que va cremar el claustre i, amb ell, una valuosa escultura barroca del canonge Mulet realitzada per Josep Sunyer. La recuperació de tot plegat es va estimar en més de 200.000 euros.

Mentre a dins del temple es feia l'ofrena, a banda i banda de la Baixada de la Seu les parades van protagonitzar la Fira de Santa Llúcia, que va ser un anar i venir constant de gent durant tot el dia. Les parades de ponsèties, de decoració i figures nadalenques, d'entitats i de marxandatge de la Seu van animar el carrer. Quan faltaven pocs minuts per a les 8 del vespre, mentre alguns paradistes començaven a plegar, a la plaça Major avançava el muntatge de les parades que l'ompliran aquest cap de setmana per la fira de Nadal. Hi ha previst que n'hi hagi una quarantena i es combinaran amb diverses activitats.