Prop de 500 persones es manifesten a Manresa contra els casos de violacions i agressions masclistes

Col·lectius feministes han iniciat aquesta tarda una manifestació nocturna contra les violacions i les agressions masclistes al centre de la ciutat. La convocatòria, oberta a «dones, bolleres i trans», i que és «no-mixta» ha donat el tret de sortida prop de les 20h, mitja hora més tard de la prevista, a la Plaça Europa.

L'inici de la convocatòria s'ha vist tergiversat per moments de tensió, mediats pels Mossos d'Esquadra, on els col·lectius que han convocat la manifestació s'han escridassat contra una desena de manifestants d'ultradreta. Aquests últims han retret als col·lectius feministes d'excloure els homes de la manifestació "com si tots fossin violadors".

Seguidament, la marxa, encapçalada per una pancarta amb el lema "Ens trobareu de cara, autodefensa feminista", s'ha dirigit cap al carrer Guimerà sota els càntics "cap agressió sense resposta" o "la nit és nostra".

A les 20:30h, la manifestació transcorre amb total normalitat a l'altura de la plaça Gispert.

Aquesta convocatòria s'ha fet després de la violació de la qual es va tenir notícia dijous d'aquesta setmana, quan va transcendir que dos joves havien passat a disposició judicial, dijous mateix, després de ser detinguts com a presumptes autors d'una agressió el 17 de novembre contra una noia de 17 anys d'edat en un cotxe a Manresa.

Diverses veus femenines critiquen la situació que pateix la ciutat a través d'una enquesta

Davant la pregunta "Se sent més insegura ara a Manresa que anys enrere?", dotze figures públiques femenines han manifestat el seu punt de vista a la redacció del diari.

Eva Bach, pedagoga i escriptora

Sempre he estat alerta: «No em sento més insegura ara. Sempre he pres precaucions, com evitar alguns llocs o mirar enrere abans d'entrar a casa. Sempre he estat alerta per la idea de que les dones som més febles i els homes es controlen menys davant les dones»

Núria Picas, corredora i diputada per ERC



Més espantades: «Després del que ha passat a Manresa, estem més espantades. No pot ser que les dones haguem de sortir per la ciutat mirant que ningú ens faci mal. No sé si ara n'hi ha més casos, però sí que s'han de prendre mesures perquè no passi» Melania Sorroche, boxejadora

Es percep més perill: «Sí, es percep més perill. N'he parlat amb amigues. Creiem que els joves estan massa amb els mòbils i se socialitzen poc. Aquest podria ser un dels motius que hi ha al darrere d'aquests casos que hi ha hagut a Manresa».

Anna Roca, llibretera