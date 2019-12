Per un món sense pena de mort

Algú va somiar que s'aboliria l'esclavitud. Nosaltres, avui, preparem un món en què no hi haurà pena de mort. Vosaltres, els joves, ho veureu». Amb aquestes paraules s'adreçava el 30 de novembre Marco Impagliazzo, president de la Comunitat de Sant'Egidio, als milers de persones congregades davant del Colosseu de Roma per celebrar la jornada Ciutats per la Vida-Ciutats contra la Pena de Mort. Aquell dia, més de 2.200 ciutats de tot el món van crear el major front contra la pena capital que s'hagi vist mai. Van posar llum a la foscor dels corredors de la mort. A Roma, il·luminant el Colosseu; a Manresa, il·luminant l'ajuntament. I és significatiu que el lema d'aquest any (expressat amb el preceptiu hashtag) hagi estat #DefeatingHatred (Vencem l'odi).

Joaquín José Martínez va ser el primer espanyol que, després de ser condemnat a mort als Estats Units, va ser alliberat en demostrar la seva innocència. Dins la campanya Ciutats per la Vida, va ser a Manresa i va explicar la seva història i la dels seus companys del corredor de la mort, com Frank Lee Smith, que després de passar dinou anys esperant ser executat per la violació i mort d'una nena de nou anys, va acabar morint de càncer sol, abandonat i torturat. Un any després de morir, es va demostrar que era innocent.

A Bill Pelke li van matar l'àvia. «Encara que haguessin executat l'assassina de la meva àvia mil cops, no hauria marxat el dolor i l'odi que sentia. El dolor per la seva mort no marxarà mai; l'odi per l'assassina va marxar quan vaig perdonar. Perdonar-la em va ajudar sobretot a mi».

Viure sense odi és millor. Viure sense pena de mort és millor. Per això la Maria, dels Joves per la Pau de Sant Egidi, va dir: «Tothom pot fer alguna cosa contra la pena de mort construint un món sense odi». Somiem que s'aboleixi la pena capital. Somiem que no hi hagi odi. Hi ha qui diu que és una il·lusió, però la realitat és que en els darrers anys no ha parat d'augmentar el nombre de països que aboleixen la pena de mort. És un camí obert que porta a un somni: un món sense pena de mort.