Unes 2.000 dones es manifesten contra la violència sexual pels carrers de Manresa

Unes dues mil dones van participar ahir al vespre en una nova manifestació contra les violacions i la violència sexual pels carrers de Manresa. La marxa, que estava convocada pels col·lectius feministes de Manresa arran dels últims casos coneguts aquesta mateixa setmana, va sortir de la plaça d'Europa i va anar creixent a mesura que avançava pel centre comercial de la ciutat.

Justament en la seva arrencada, a la sortida de la plaça d'Europa, hi va haver uns moments de tensió quan un grup d'ultres, encapçalat per dones, retreia a les manifestants que en excloure els homes de la marxa se'ls considerava a tots violadors. Les manifestants responien al crit de «fora feixistes dels nostres barris» i la marxa contra les violacions va continuar endavant transcorrent amb normalitat pels carrers del centre de Manresa. Amb moltes de les dones equipades amb torxes, es van dirigir cap al carrer Guimerà i Crist Rei, per tot seguit baixar pel passeig de Pere III i, finalment, després de passar per diversos carrers del centre històric, van arribar als jutjats, on en principi els Mossos d'Esquadra havien blindat l'accés. Finalment, però, els van permetre concentrar-se a la plaça.

En aquest punt, van fer-hi una llarga parada que va acabar amb el llançament d'alguns ous amb pintura contra la façana de la seu judicial, sense que els fets anessin a més.

Al llarg de la manifestació, es van corejar nombrosos lemes contra les violacions i les agressions sexuals, com «ni la culpa no era meva, ni d'on estava ni de com vestia», «no vull ser valenta, vull ser lliure», «polla violadora, a la liquadora», «no és abús, és violació» o «no són mortes, són assassinades», entre d'altres.

En el seu punt final, a la Plana de l'Om, es va fer la lectura d'un manifest, on van denunciar la «poca utilitat de mantenir discursos simplistes que presenten aquests casos com a fets aïllats i desconnectats de tota l'estructura patriarcal» que «possibilita la violència sexual i patriarcal contra els nostres cossos». En aquest sentit van reclamar un «compromís institucional amb l'educació feminista que transformi i modifiqui d'arrel els comportaments estereotipats que emparen la violència de gènere i sexual». Tot seguit, es va desconvocar l'acte.

A la protesta d'ahir només s'hi van convocar les dones perquè, segons va explicar l'Aina, membre de l'organització de la protesta, just abans de l'inici es volia «crear un espai d'autodefensa juntes», i va argumentar que «molts àmbits de la societat ja són mixtos».

La manifestació d'ahir al vespre es va convocar després que al llarg de la setmana passada es coneguessin diferents casos de violacions a la ciutat de Manresa.

Dimarts transcendia que dilluns al vespre s'havien produït dues agressions sexuals paral·leles en un habitatge ubicat al carrer Hospital de Manresa, de les quals una de les víctimes és menor d'edat. L'altra víctima va poder escapar-se saltant per una finestra i va alertar de la situació. Els dos presumptes autors estant en presó provisional.

Dijous es feia públic el cas d'una altra violació, del 17 de novembre a la matinada, en aquest cas en grup i de nou amb una víctima menor d'edat. Els fets van passar a l'interior d'un vehicle a la zona del carrer Balmes i Cintaires. En aquest cas també han estat detinguts dos presumptes autors dels fets, que estan en llibertat condicional.

El juliol es va denunciar una altra violació grupal al carrer Aiguader, i a l'octubre una sentència condemnava cinc homes per abusar sexualment d'una menor d'edat a la fàbrica Vinyes el 2016.