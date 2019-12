Actuacions per millorar la visibilitat i la seguretat del trànsit a Manresa

La Secció de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa durà a terme actuacions de millora de la visibilitat a passos de vianants i la seguretat vial en cruïlles semaforitzades, així com per moderar la velocitat a les proximitats de zones escolars.

Es substituiran columnes per bàculs amb semàfors centrals per millorar la visibilitat dels semàfors quan estacionen vehicles grans al seu davant a la Ctra. de Vic 76, cruïlla amb carrer Caritat, i a la Ctra. de Vic 40, cruïlla amb el carrer de Puigterrà de Dalt. En aquest darrer punt s'habilitarà un nou pas de vianants i es reorganitzarà la zona d'estacionament de distribució de mercaderies amb una zona d'estacionament de motos abans del nou pas, per millorar també la visibilitat del vianant.

A la Ctra. de Vic amb Pare Clotet es modificaran les instal·lacions semafòriques per tal de donar més espai de gir als autobusos que surten pel carrer de Pare Clotet, suprimint-ne també la sortida del carrer de Gaudí a Ctra. de Vic, per tal de millorar la seguretat en aquesta intersecció. D'aquesta forma es recuperarà el sentit únic de tot el carrer Gaudí en direcció al carrer de Viladordis. Es mantindrà prohibit el gir a l'esquerra des de la Ctra. de Vic.

A la Ctra. del Pont amb el carrer de Sant Joan de Déu també s'ha portat a terme la instal·lació d'una columna semafòrica a la illeta central per facilitar la visibilitat del senyal lluminós que afecta als vehicles que giren a l'esquerra. Aquesta darrera actuació ja ha estat realitzada.



Reductors de velocitat



Amb l'objectiu de moderar la circulació a les proximitats de zones escolars, es procedirà a la implantació de nous reductors de velocitat del tipus coixí berlinès construïts "in situ" amb aglomerat asfàltic abans dels darrers dos passos de vianants de l'avinguda dels Dolors, als números 56 i 66. Al darrer pas ja n'existeixen però són de material prefabricat que planteja problemes de manteniment i seran substituïts per aquests nous reductors d'asfalt.

Així mateix s'instal·laran dos nous reductors tipus coixins berlinès d'asfalt, un abans del pas de vianants situat al carrer de Folch i Torres 8 i un al carrer de Dos de Maig 44, per millorar la seguretat en zones escolars.