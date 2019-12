Campanya a Manresa per un Centre Històric més net

L'Antic, l'associació que treballa per cohesionar i millorar la qualitat de vida del Centre Històric de Manresa, promou una campanya per impulsar l'ús responsable dels punts de recollida selectiva durant les festes. L'objectiu és, per una banda, fer una crida a parar més atenció en l'ús dels contenidors i, per l'altra, prendre consciència i implicar-se en generar el mínim de residus possible

En aquestes dates en què el consum es dispara és habitual veure els contenidors (i els seus voltants) plens fins dalt de deixalles. Per aquest motiu L'Antic llença la campanya "La brutícia va aquí, ja els fas servir?". Amb la qual, per una banda, es vol posar l'èmfasi en la importància del reciclatge, i per l'altra, en l'accessibilitat de la ciutadania a contenidors de tot tipus per separar els residus.

La campanya defensa que gestionar correctament els residus no és tant difícil. L'acció comença a casa, separant els diferents residus, i segueix al carrer dipositant correctament al contenidor que li correspon: paper i cartró al contenidor blau (sempre ben plegats per optimitzar l'espai), vidre al contenidor verd (cal treure les tapes o taps dels envasos, si en porten), i envasos de plàstic, llaunes i brics al contenidor groc. Finalment, els residus orgànics al contenidor marró.

Igualment, s'ha d'intentar no deixar bosses d'escombraries fora del contenidor, "si un està ple segur que se'n troba un altre ben a prop" expressa L'Antic.

L'Antic anima a la ciutadania a difondre la campanya "per a què totes plegades siguem més conscients dels nostres actes i aconseguim tenir uns carrers dignes de viure".



Taula de Treball



L'acció de L'Antic durant el 2019 s'ha desenvolupat a través d'una Taula de Treball, composta per persones amb perfils diversos, representatius de sensibilitats i sectors actius del Centre Històric, però no necessàriament representants formals d'associacions o institucions establertes.

Actualment són una quinzena de membres que dibuixen part del perfil social del Centre Històric: veïnat, comunitat islàmica, activistes socials i culturals i comerciants. La regidora de Centre Històric, Claudina Relat, i anteriorment el Comissionat, també participa del grup com a representant de la sensibilitat municipal.

El passat dimecres dia 11 es va dur a terme el tancament de l'acció de la taula durant el 2019. En la trobada es van extreure els aprenentatges de l'any, es van valorar les accions dutes a terme i es van proposar noves línies pel 2020.

Aquestes línies es faran públiques en les properes setmanes per tal de constituir els equips que vulguin implicar-se a desenvolupar-les, sinó quedaran descartades.

Una d'elles és la creació de La Canal, una plataforma que canalitzi l'energia de les persones a títol individual que vulguin implicar-se de forma voluntària en accions concretes per millorar la cohesió social al barri. Aquesta acció específica té el suport del projecte Urbact Re-grow City a través de l'Ajuntament de Manresa, per la qual cosa s'està treballant des del municipi per a trobar un local al barri que aculli la seva activitat.

L'Antic fa una crida a aquelles persones amb actitud positiva i ganes de fer accions de forma voluntària per millorar la qualitat de vida amb i per la gent del Centre Històric de la ciutat a posar-se en contacte amb l'Associació. Tota persona que ho desitgi pot expressar el seu interès a través del formulari, a lanticmanresa@gmail.com o a través de les xarxes socials.