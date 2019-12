Hi ha escoles amb concentració d'alumnes que reben ajuts

? No només hi ha diferències entre centres pel percentatge d'alumnes d'origen estranger. Les xifres de la comissió que estudia la segregació a Manresa també indiquen que hi ha escoles i instituts amb molta més concentració d'estudiants que reben un ajut municipal per material escolar o per inscriure's en alguna activitat. Aquestes dades del darrer informe fan referència a l'any 2017 i indiquen clarament que on hi ha el principal element de guetització és en el nombre d'alumnes que reben aquests ajuts. L'índex de dissimilitud en aquest apartat és de 0,44 tant a primària com a secundària. D'aquesta manera, la comissió que combat les desigualtats en l'àmbit educatiu a Manresa constata que a la ciutat «alguns factors socials, econòmics i culturals són tant o més generadors de segregació com la nacionalitat dels alumnes». Es tracta d'una realitat que connecta directament les escoles i els instituts amb l'entorn social i econòmic dels barris que els envolten. On hi ha també diferències importants entre escoles és en el nombre d'alumnat estranger que ha arribat a Catalunya en els darrers tres anys.