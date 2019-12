Manresa manté un repartiment massa desigual dels alumnes estrangers a les aules

El nivell de segregació d'alumnes estrangers a les escoles de primària de Manresa és alt i no millora, segons els resultats del dar-rer informe de la comissió d'estudi que la combat. Les xifres posen en evidència que la distribució d'aquest alumnat, que en alguns cassos tenen necessitats especials perquè no parlen català o castellà, és desigual a les escoles.

A l'educació secundària obligatòria (ESO), el nivell de segregació se situa a nivells òptims, tot i que cal estar alerta i millorar perquè encara hi ha desigualtats a resoldre. La mirada està posada sobretot en els centres de primària. Per calcular el grau de segregació, els professionals de l'educació utilitzen la dissimilitud, que calcula la proporció d'alumnes que haurien de canviar de centre per aconseguir una distribució igualitària. El valor d'aquest índex oscil·la entre 0 i 1, essent 0 la situació de perfecta d'igualtat i 1 la màxima desigualtat.

El darrer informe de la comissió, que data de juliol del 2019 i al qual ha tingut ara accés parcialment Regió7, indica que el curs passat la dissimilitud a primària era del 0,43. «En aquesta escala, la magnitud que observem és dolenta», afirma Albert Ramírez, l'inspector d'Ensenyament de referència a la regió i representant del departament a la comissió contra la segregació a Manresa. La dada és similar a la d'anys anterior. De fet, el curs 2017-2018 es va obtenir el mateix resultat i, malgrat que anteriorment es va registrar una millora, l'any 2014 la xifra se situava al 0,42. La comissió, en la qual participen els responsables de tots els centres i les administracions, ja ha proposat mesures per capgirar la situació i assegura que a P3 s'han vist millores i esperen que en els propers cursos el resultat de futurs estudis indiqui que les mesures preses van en bona direcció.

A banda de la segregació actual a primària, les escoles han d'afrontar a una realitat demogràfica que podria agreujar la situació si no es prenen mesures. El mateix informe especifica que la proporció d'alumnat d'origen estranger que s'ha incorporat a P3 ha passat del 26% el curs 2017-2018 al 30% a l'actualitat. Amb aquestes xifres, els redactors de l'estudi preveuen que el percentatge global d'alumnes estrangers s'anirà incrementant al llarg dels propers anys.

«Amb aquest creixement dels alumnes originaris d'altres països, i observant l'índex de segregació, podem arribar a conclusions oposades. La primera, i positiva, que tot i l'augment, la segregació no s'ha incrementat. Però també podem interpretar que hem deixat escapar una bona oportunitat per distribuir millor els alumnes nouvinguts, i que els podíem haver repartit millor als centres de Manresa», diu Ramírez.

Tot i que en els informes de la comissió consta la proporció d'alumnes estrangers de cada centre, el departament d'Educació ha preferit no fer públic aquest apartat per evitar estigmatitzar les escoles amb més estudiants d'origen estranger.



A secundària calen millores

Als instituts de secundària de Manresa el nivell de dissimilitud per segregació d'alumnat estranger és del 0,29 el curs 2018-2019, que significa una millora respecte a l'anterior, quan la xifra era del 0,34. «No és una xifra dolenta, tot i que cal treballar per aconseguir més igualtat», explica l'inspector d'Ensenyament. El mateix informe assenyala, sense especificar dades, que Manresa no entra dins dels municipis de Catalunya amb índexs més alts de segregació escolar, però sí que té encara un bon marge per millorar els resultats d'igualtat entre centres.