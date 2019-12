Reclamen no s'estigmatitzar joves, migrants ni ocupes per les agressions sexuals

Una quarantena d'entitats de Manresa han fet pública una carta oberta a l'Ajuntament de Manresa i a institucions en general en la qual reclamen que no s'estigmatitzi joves migrants ni el moviment okupa arran de les últimes denúncies per agressions sexuals que hi ha hagut a la ciutat. La carta s'ha fet pública aquest mateix dilluns a la tarda, abans de la reunió de la taula d'emergència per a l'abordatge de la violència sexuals que hi ha hagut a l'Ajuntament.

Els col·lectius i les persones que signen la carta han manifestat la seva preocupació per la resposta institucional que s'està donant a la problemàtica de les agressions sexuals a la ciutat perquè no ataquen d'arrel el problema, i han rebutjat que es criminalitzi «certs col·lectius oprimits en nom del feminisme».

Segons ha expressat la portaveu del Comitè de Vaga Feminista, Nora Miralles, «la majoria d'agressions no estan comeses per persones migrades, sinó per tot tipus d'homes de qualsevol edat, condició i origen». Així mateix han denunciat que s'ha aprofitat l'alarma social per «criminalitzar l'ocupació en lloc de donar respostes i solucions» a la problemàtica de l'habitatge. Lídia Soler, de la PAHC Bages, ha assegurat que «l'ocupació no té cap mena de vincle amb les agressions sexuals», ben al contrari: «l'experiència de la PAHC ha servit per generar una xarxa comunitària de defensa».

Segons Miralles la resposta institucional «ha aprofitat l'alarma que s'ha generat per desplegar una agenda política que té poc a veure amb la necessitat d'acabar de fons amb les violències sexuals». Ha afirmat, per exemple, que el desplegament de més efectius policials no solucionarà el tema de la seguretat, al contrari. "Desplegar més policia en barris que ja de per sí con nous de vulnerabilitat, on hi ha manca d'accés a drets i violència, pot acabar generant que s'estengui encara més les desigualtats contra certs col·lectius». Per a Miralles, el combat contra la desigualtat és cabdal.

A la carta que han fet arribar a l'Ajuntament proposen diverses accions per abordar aquesta problemàtica amb la premissa, asseguren, que "les agressions sexuals són violències estructurals i, per tant, només es poden combatre des de l'arrel. Tota la resta són pedaços".

Per això proposen una educació feminista que no se centri només en els infants i joves, sinó a tota la població i sobretot a persones que treballen en l'àmbit públic i aquelles que participen en l'acompanyament i atenció a les violències de gènere. Que s'ampliï l'oferta de tallers d'autodefensa, que es diguin a terme «mesures concretes i efectives dirigides a homes», facilitar els processos de denúncies i de protecció, atenció i seguiment de les afectades per violència de gènere. No es pot admetre la «revictimització de les persones que volen denunciar», considera Mirelles.

Reclamen, així mateix, que no es doni espai a organitzacions amb discursos d'odi, campanyes encarades als possibles agressors, fer efectiu el dret a l'habitatge o adequar les infraestructures amb una perspectiva d'urbanisme feminista.