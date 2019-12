A final del 2020 com a data per tenir un document

? El regidor David Aaron López situa a final de l'any vinent el document «pràcticament definitiu» del nou pla de mobilitat (2019-2023) de què s'ha de dotar Manresa, atès que l'actual tenia vigència per al període que va del 2011 al 2016. Confia que «comencem el 2020 amb l'empresa ja contractada», feina que recau en la Diputació, que ha de treure el concurs per adjudicar-lo. «Hi tenim un acord per al finançament i fan la part de la gestió administrativa i de contractació de l'empresa». A partir d'aquí, «ens passarem tot l'any vinent amb les meses de participació i l'elaboració tècnica, les propostes i les alternatives». El pla actual es va aprovar el 21 de juny de l'any 2012.