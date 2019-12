Guimerà Comerç ofereix cartes als Reis, bústies, tió gegant i pastors de Nadal

Arxiu Particular

Les bústies per dipositar les cartes als Reis

Amb motiu de les dates nadalenques, l'Associació de comerciants del carrer Guimerà de Manresa-Guimerà Comerç surt al carrer per oferir a la seva clientela cartes als Reis, bústies, un tió gegant i pastors passejant.

El comerç del carrer Guimerà ofereix a tots els nens i nenes unes cartes per escriure els seus desitjos per a Ses Majestats els Reis d'Orient. I al carrer, a més a més, ha instal·lat tres bústies per tal de fer-les-hi arribar.

També han instal·lat un tió de grans dimensions, que aquests dies està fent les delícies de grans i petits. I a més, l'entitat assegura que ha comprovat "que els nens i nenes li estan donant de menjar cada dia".

Val a dir que amb el tió i les bústies han organitzat un concurs d'Instagram, amb el qual sortegen dos vals de compra de 50 € c/u.

Finalment, l'entitat informa que el dissabte 21 de desembre de 18 a 20 h i el diumenge 22 de desembre, de 18 a 20 h hi haurà dos pastors passejant pel carrer que obsequiaran a tots els nens i nenes que vagin al carrer Guimerà amb bombons, xocolatines i caramels per endolcir les festes.