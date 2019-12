L'Ajuntament de Manresa prioritza ara buidar de cotxes el centre abans que fer el carril bus

Un autobús passant per la carretera de Vic de Manresa. El darrer pla de mobilitat preveia dedicar-li un carril per a ell sol

Un cop de timó respecte al que tant ha defensat l'Ajuntament de Manresa els darrers anys: la necessitat de crear un carril bus a la carretera de Vic per fer-lo més competitiu. Va ser una de les grans apostes del darrer pla de mobilitat, però no s'ha materialitzat, i en el pla que s'ha de fer ara, el regidor de Mobilitat, David Aaron López, no té clar si cal incloure-l'hi. Per a ell, el que és prioritari és el vianant i, pensant en ell, buidar de cotxes el centre de Manresa. Només fet això, opina, cal considerar el tema del carril bus. No abans. Marc Aloy, portaveu del Govern i futur alcalde, també posa aquest mateix interrogant en el carril bici.

López creu que el primer que cal fer és «resituar i reordenar la localització del cotxe i la seva mobilitat dins la ciutat perquè, entre cometes, se li permet massa accessibilitat. Hi ha llocs on no tenen gaire sentit, i no ho dic jo. Ja ho deia el pla de mobilitat». Posa com a exemple el carrer de Jaume I. «És una llàstima perquè, per buscar sis places d'aparcament, generes a la plaça Clavé i al carrer d'Urgell situacions d'autèntic perill i això no té ni cap ni peus». Assegura que no és l'únic exemple que podria posar al centre de Manresa. No els concreta, però.



El bus com a solució



Pel que fa al transport públic, en fa una defensa aferrissada. «A la ciutat li soluciona molts problemes. Els barris tenen una accessibilitat molt bona al centre i això ho hem de defensar». Hi afegeix «la reducció d'emissions, que és salut, és reducció de vehicles que donen voltes, contaminen i molesten pel centre; és optimització de recursos públics, economia».

Per al regidor, abans que el bus, encara hi ha una altra prioritat: el vianant. «Hem de posar en valor el ciutadà silenciós, que en dic jo, que va amb el cotxet, que camina al costat d'algú que necessita ajuda. I, per recuperar l'espai de qualitat per al vianant en una ciutat que ja està feta, només hi ha una solució, que és treure coses, i una d'elles és ordenar on situem els cotxes perquè guanyarem espai per a qualitat de vida i la seguretat dels vianants».

Seguint aquest fil, puntualitza que «el carril bus està bé, però, al meu entendre, se salta un pas. Primer, hem de reordenar el trànsit de vehicles. Per exemple, pel Guimerà estan passant 4.000 vehicles per a 21 places de zona blava. No té ni cap ni peus. D'aquests 4.000, probablement n'hi ha 800 que és necessari que hi entrin perquè hi ha càrrega i descàrrega i busos, i alguns veïns, però n'hi ha 3.000 més que van a la recerca de les 21 places de zona blava. Això genera malestar, congestió, manca de qualitat, perill per als grans, que és on tenim els accidents... Genera poca competitivitat perquè vas a buscar una plaça d'aparcament, no la trobes i et passes tot el dia donant voltes».



Un carril bus, ara, no té sentit



David Aaron López insisteix que «l'ordre és endreçar primer el trànsit dels cotxes. Si aconseguim que només vagin al centre els que són necessaris, llavors haurem de veure si ens fa falta un carril bus». Considera que «aplicar un carril bus amb el trànsit actual no té sentit. El que hem de fer és treure la intensitat del que hi ha al centre i fer la reflexió de, si hi ha ics nombre de vehicles necessaris per la carretera de Cardona i la de Vic, hi és compatible el carril bus i hi pot transitar amb qualitat, i el trànsit també».

Marc Aloy, regidor delegat de Presidència i portaveu del govern, reforça les paraules de López. «Crec que és important trencar mites. La solució és el carril bus? La solució és el carril bici?». Recorda que Manresa parteix «d'una configuració de la ciutat que és històrica, i els carrers són com són i tenen la dimensió que tenen. Si la pedra filosofal és el carril bus ens trobarem que no resoldrem mai el problema perquè la majoria de carrers no en poden tenir i molts dels carrers de Manresa no poden tenir un carril bici. Per tant, hem de veure com han de funcionar aquests carrers».



Més zones 30 i endreça



En el cas del carril bici en concret, Aloy valora que «si tenim carrers plans i ara tenim altres modes de transport, a banda de les bicis, amb els patinets elèctrics i bicicletes elèctriques, potser amb les zones 30 aconseguirem que el cotxe ja vagi a una velocitat que és més compatible amb les bicicletes i els patinets elèctrics, que ja van a aquestes velocitats i, per tant, no calgui un carril bici. I si ets capaç de treure alguns cotxes i reordenes l'aparcament en aquells eixos principals de la ciutat... L'aparcament és un problema perquè cada vegada que algú vol aparcar et genera congestió, et genera una cua de cotxes. Probablement reordenant els aparcaments en aquests eixos principals aconseguirem més fluïdesa de trànsit i, per tant, no necessitarem el carril bus perquè el trànsit ja fluirà».



Un precedent poc engrescador



El 21 de juny del 2012 es va aprovar al ple municipal el darrer pla de mobilitat (2011-2016) de Manresa, que, entre altres mesures, va incloure convertir el carrer d'Àngel Guimerà en illa de vianants de punta a punta. Va ser la primera vegada que aquesta idea, que venia de lluny, es va incloure en un pla executiu. Com és sabut, no s'ha implantat (vegeu-ne més informació a la pàgina 3). Tampoc no s'ha fet el carril bus. Aquell pla va caducar i la previsió és que en aquest inici de mandat se'n redacti un altre (2019-2023). Estaria bé que aquest es complís.