L'Ajuntament passa places de zona blava a verda per a veïns al carrer de la Dama

L'Ajuntament de Manresa modificarà 23 places de zona blava per fer-les de zona verda mixta per a residents al carrer de la Dama. Els treballs, que començaran demà, tenen per objectiu compensar la pèrdua de places d'estacionament per a residents arran de la instal·lació del camp de futbol Cruyff Court Manel Estiarte a la plaça Milcentenari.

Demà començaran els treballs de senyalització vertical i horitzontal per a la modificació de la regulació de zona blava a zona verda mixta de l'aparcament del solar esquerre del carrer de la Dama, al barri vell.

La zona verda mixta és una zona reservada les 24 hores del dia a residents amb distintiu de zona verda, excepte els feiners en horari de regulació de zona blava –de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre-, en què també hi podran estacionar els no residents amb el tiquet obligatori corresponent.

Les 23 places de zona verda mixta estan situades a la zona esquerra del carrer de la Dama (entrant des del carrer Joc de la Pilota).

A la zona dreta d'aquest estacionament es mantenen les 19 places de zona blava actuals. L'actuació preveu la creació de 4 noves places de zona blava al carrer Llussà.

Segons dades de l'Ajuntament, l'ocupació dels pàrquings de la Dama és només del 30%, en horari comercial.