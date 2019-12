Manresa X La Marató anuncia els números guanyadors de 27 àpats dobles a restaurants de la ciutat i comarca

La tómbola a la plaça de Crist Rei, on es van vendre butlletes

2.287,80 euros. Són els diners recaptats per l'entitat Manresa X La Marató a benefici de La Marató de TV3, dedicada enguany a les malalties minoritàries, gràcies a la iniciativa "Àpats, tapes i Marató". Els diners s'han aconseguit amb la venta de butlletes de 3 euros amb 3 números cadascuna per poder fer un àpat per a dues persones en un dels 27 restaurants de Manresa i la comarca del Bages que han col·laborat en la proposta, a qui l'entitat ha volgut fer arribar el seu més sincer agraïment.

Els prop de 2.287 euros són el resultat de la venda de les butlletes restant-hi el cost de la imprempta per fer-les.

Aquest matí de dimarts s'ha celebrat el sorteig davant notari dels 27 números que han guanyat un dels 27 àpats dobles. Les butlletes es van vendre a la tómbola solidària amb La Marató de TV3 que es va muntar a la plaça de Crist Rei coincidint amb la Fira de Sant Andreu i, també, a les botigues col·laboradores i a la Fira de Santa Llúcia del cap de setmana passat.

Els números guanyadors són els següents: