La Marató de Donació de Sang de Manresa es vol convertir en una jornada festiva

Que tothom es converteixi en donant de sang o que transmeti al seu entorn la importància de fer-ne donació és la idea central de la Marató de Donants de Sang que se celebrarà aquest divendres a Manresa. Es durà a terme el teatre Conservatori de les 10 del matí a les 9 del vespre.

Donar sang i explicar-ho a les xarxes socials, als grups de WhatsApp d'amics i familiars, o bé dir-ho als companys de la feina o del pis on vius. Aquest és el repte que es planteja: que tots ens convertim en #sangfluencers o #bloodfluencers i expliquem allà on puguem la importància de donar sang per ajudar a salvar vides cada dia.

La Marató de Sang s'ha presentat aquest matí, a l'Ajuntament de Manresa, en un acte amb la presència de la regidora de Ciutat Saludable, Mercè Tarragó; la tècnica de Promoció del Banc de Sang, Marta Hernández; el director adjunt de la Fundació Althaia, Albert Estiarte; i el jugador del Baxi Manresa Pere Tomàs.

El Banc de Sang posarà el màxim de facilitats (horari ininterromput, refrigeri atractiu, espai lúdic per a la mainada, espai atractiu i cèntric, ambient agradable, ampli desplegament de mitjans...) per donar l'oportunitat a la ciutadania de fer aquest gest solidari. Cal recordar que per donar sang a la Marató només cal tenir més de 18 anys i pesar 50 kg o més, i no cal anar en dejú.

La Marató vol convertir la donació de sang en una gran jornada festiva. Per això hi participen entitats, institucions, empreses i particulars que donen suport i s'impliquen. Al llarg d'aquests dies s'està implicant el teixit associatiu i empresarial del Manresa i la comarca.

La Marató vol sensibilitzar sobre la importància de donar sang com un hàbit i aconseguir nous donants per estendre aquesta pràctica entre el màxim nombre de ciutadans. Cal tenir en compte que cada dia calen 1.000 donacions a Catalunya per atendre les necessitats dels malalts.



Necessitat per Nadal



Les donacions de sang baixen al voltant d'un 25% durant les festes de Nadal pel canvi d'hàbits de la ciutadania. El Banc de Sang anima els donants a apropar-se als hospitals i campanyes durant aquests últims dies de desembre.

En les èpoques de menys donació la principal necessitat són les plaquetes, que són les que caduquen més ràpid, als 5 dies.

Aquest Nadal, tots els donants de sang rebran un regal dels seus amics invisibles, els receptors. Després de cada donació, s'emportaran una postal de persones que han necessitat sang en algun moment de la seva vida i que els han volgut escriure un missatge d'agraïment.

D'aquesta manera, donants i receptors sabran que tenen un amic invisible a qui no coneixen però amb qui tenen la sang com a vincle comú per sempre.



Tothom en necessita



En la presentació d'aquest matí, la regidora de Ciutat Saludable, Mercè Tarragó, ha explicitat el suport de l'Ajuntament a la Marató de Sang i ha animat tothom a fer el gest «generós, cívic i solidari» de donar sang.

El director adjunt de la Fundació Althaia, Albert Estiarte, ha recordat que tots i cadascun de nosaltres, o algú de la nostra família, necessitarem sang en algun moment de la vida, i per tant és molt important que tothom faci el gest de ser donant. Segons ell, només aquest any, a Althaia «hem necessitat 4.500 bosses de sang, 450 bosses de plaqueta i 250 de plasma». Són xifres que van a l'alça, cada any es necessita més sang, pel fet que «la qualitat de vida s'allarga, la gent cada cop viu més i en millors condicions. Tots, grans i petits, hem de ser conscients d'aquesta situació».

El Bàsquet Manresa és una de les entitats que dona suport a la Marató. Pere Tomàs, jugador de l'equip, s'ha afegit a la crida a tothom per tal que doni sang. «És un petit gent que no costa res, i si el fa molta gent, serà molt important».

Des d'ara i fins a Reis a tot Catalunya hi haurà més de 200 col·lectes de sang.



Un hàbit cívic



De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i que compleixi les següents condicions:



Tenir més de 18 anys

Pesar 50 quilos o més

En cas de ser dona, no estar embarassada

Per donar sang no cal estar en dejú.

Sobre la donació