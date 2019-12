El sindicat independent de Correus denuncia acumulacions

arxiu particular

Trameses a Correus arxiu particular

El Sindicat Independent de Professionals de Correus i Telègrafs (SiPcte) ha alertat d'un tap de servei a Manresa que afecta especialment la paqueteria.

Segons el sindicat, hi ha una nova acumulació de trameses coincidint amb les dates nadalenques a causa de manca de personal i aquesta situació pot posar en risc la salut dels treballadors que veuen com molts paquets i trameses no arribaran quan toca.