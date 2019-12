Els Armats de Manresa diuen «sí» a què les dones formin part del maniple

Més vots a favor (un 76 %) que en contra en la votació de l'assemblea ordinària de l'Associació Cultural Recretativa Armats de Manresa celebrada la nit de dimarts pel que fa a obrir la porta a què les dones puguin formar part del maniple com a soldats. La proposta de la junta directiva que presideix Manel Ortiz va obtenir 39 vots a favor, 10 en contra i 2 abstencions. Hi van assistir 45 persones i la resta de vots fins a 51 van ser delegats. Vol dir que les dones que formin part de l'entitat i que ho vulguin podran desfilar amb el maniple.

La voluntat de l'associació és que aquest canvi serveixi perquè més dones entrin als Armats, que actualment integren 102 socis amb dret a vot però que, com moltes altres associacions dedicades a la tradició, no ho té fàcil perquè hi entri saba nova.

Una vegada celebrada l'assemblea, que va començar a les 9 del vespre i va acabar a quarts d'una amb un brindis nadalenc, el proper pas serà seguir el protocol necessari per canviar els estatuts que permetran incloure les dones al maniple. Una vegada els estatuts renovats entrin al registre de la Generalitat, Ortiz compta que aquest formalisme es pugui materialitzar al cap d'un mes.

No serà fins que hi hagi una entrada important de nous armats que s'aprofitarà per fer canvis en la vestimenta, que han de servir, per exemple, per alleugerir-ne el pes del material -mantenint sempre la fidelitat a la indumentària-, la qual cosa suposarà un benefici pel que fa la comoditat tant per als homes com per a les dones, per a les quals també es procurarà adaptar la vestimenta a la seva ergonomia. Serà de mica en mica perquè caldrà veure, primer, si els canvis en els estatuts animen més dones a entrar a l'entitat, on ja n'hi ha una dotzena que, fins ara, només podien actuar vestides com a romanes, en el paper de mainaderes o aiguaderes, i formant part de la banda de música.

Òbviament, fa notar Ortiz, el fet que puguin formar part del maniple també suposarà que puguin arribar a ser-ne capitanes. Pel que fa a ser presidentes, ja ho poden ser ara. De fet, en el darrer canvi de presidència hi va haver una candidata dona, però no va guanyar.

Des de l'octubre de l'any passat, la junta dels armats la integren: Manel Ortiz (president), Fina Soler, Manuel Sánchez i Ramon Circuns (vicepresidents, el darrer dels quals honorífic); Èlia García (secretària); Toni Selvas, Josep Maria Vidal, David Sánchez, Joan Lladó (que és el capità del maniple), Arnau Torrens i Xavier Belmonte (vocals); Ferran Montero (tresorer) i Carles Marquès (material i patrimoni).

20 anys el 2020

La propera actuació de l'associació serà a la cavalcada de Reis de Sant Fruitós de Bages, però Ortiz no compta que se sigui a temps perquè ja hi hagi dones al maniple. Situa aquesta incorporació al 22 de març de l'any vinent, data en la qual se celebrarà el vintè aniversari de la recuperació de l'associació amb una trobada d'armats a Manresa amb un representat de cada província. De Tarragona, vindran els del Vendrell, on actuarà l'associació manresana la setmana següent, o Constantí; de Girona, els de Banyoles, que són més de cent; de Lleida, els de Bellpuig, i de Barcelona, els de Moià. També hi participaran els de Vila-real (País Valenciá), que estan agermanats amb els de Manresa.

Actualment, en les actuacions de l'entitat manresana en surten 70, que s'enfilen fins a 80 en les grans ocasions.