El carrer Arquitecte Gaudí recupera el sentit únic en direcció al Viladordis

El carrer Arquitecte Gaudí de Manresa ha recuperat el sentit únic en direcció al Viladordis. Des d'ahir el primer tram d'aquest car-rer, entre la carretera de Vic i el Sant Joan d'en Coll, ja no aboca directament els conductors a la car-retera de Vic com fins ara. Es tracta d'un canvi que es va implantar amb l'entrada en funcionament de la rotonda de la Bonavista, a principi de l'any passat. A partir d'ara el Gaudí serà tot de direcció única de pujada per anar cap a la Sagrada Família.

El canvi ha coincidit amb el tancament del supermercat Mercadona de la carretera de Vic xamfrà amb el mateix Arquitecte Gaudí, on l'establiment tenia un pàrquing per als clients.

Fins ara els vehicles que circulaven pel Sant Joan d'en Coll podien optar anar a la dreta o a l'esquerra del Gaudí, i d'aquí sortir a la carretera de Vic, o bé continuar recte. Des d'ahir el gir a l'esquerra s'ha eliminat, i només hi haurà la possibilitat de continuar recte o bé girar a la dreta amunt. D'aquesta manera es converteix en una ruta alternativa paral·lela a la carretera del Pont de Vilomara. Es podrà accedir al Gaudí des de la carretera de Vic en sentit sortida de la ciutat. Es mantindrà, però, la prohibició de girar a l'esquerra a la mateixa carretera de Vic en sentit entrada al centre. En aquest cas caldrà anar a fer la volta a la rotonda de la Bonavista.

El canvi de sentit estava ahir profusament senyalitzat. Això no va evitar, però, que algun conductor el continués utilitzant per anar cap a la carretera de Vic.

El canvi ha comportat modificacions a les instal·lacions semafòriques de l'entorn. Per donar més espai als autobusos que surten del Pare Clotet cap a la carretera de Vic s'ha suprimit el semàfor que hi havia en aquest punt que dona al xamfrà del Gaudí amb la mateixa carretera.

Aquesta actuació forma part de diverses iniciatives que porta a terme l'Ajuntament de Manresa per millorar la visibilitat i la seguretat en el trànsit. A la carretera de Vic se substituiran columnes de semàfors per bàculs. A la cruïlla amb el Puigterrà de Dalt hi haurà un nou pas de vianants i es reorganitzarà l'estacionament de motocicletes i de càrrega i descàrrega. A la carretera del Pont de Vilomara amb el carrer Sant Joan de Déu s'ha instal·lat una columna semafòrica a la illeta central.

Per moderar la velocitat de circulació a l'entorn de les zones escolars s'implantaran nous reductors fets amb aglomerat asfàltic a l'avinguda dels Dolors. També n'hi haurà als carrers Folch i Torres i al Dos de Maig, al sector del barri Valldaura. En alguns casos ja hi ha reductors, però són de materials prefabricats que plantegen problemes de manteniment.