El Guimerà celebra Nadal amb un gran tió, cartes als Reis i dos pastors

El carrer d'Àngel Guimerà quedarà tallat al trànsit dels vehicles privats entre aquest dissabte i el dia 7 de gener. Per animar el vial, l'associació de comerciants hi ha organitzat un seguit d'activitats, com ara la visita de dos pastors.

Els comerciants oferiran als infants unes cartes per escriure als Reis d'Orient, que podran dipositar en tres bústies que hi haurà al vial. També hi han instal·lat un tió de grans dimensions. Amb el tió i les bústies faran un concurs a Instagram, amb el qual se sortejaran dos vals de compra de 50 euros cadascun. Finalment, informen que aquest dissabte i diumenge, de 6 de la tarda a 8 del vespre, hi haurà dos pastors passejant pel carrer que obsequiaran la canalla amb bombons, xocolatines i caramels.