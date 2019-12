La inseguretat és el tema que causa més angoixa a les entitats de les Escodines

Les entitats esportives, culturals, religioses, sanitàries i educatives del barri de les Escodines van participar recentment en una reunió convocada per l'associació de veïns per parlar del pla de xoc proposat per l'Ajuntament per intentar resoldre els problemes que fa temps que arrossega el barri. Totes les entitats, sense excepció, explica Carme Carrió, presidenta de l'ens veïnal, van coincidir que el problema que les angoixa més és el de la inseguretat.

El Pla de Xoc per a la Revitalització del barri de les Escodines va sorgir per part de l'Ajuntament quan el barri va dir «prou», després de molt temps reivindicant millores a l'administració que no arribaven. La gota que va fer vessar el got va ser la violació de quatre nois a una menor, el mes de juliol passat, en un pis ocupat il·legalment del carrer d'Aiguader. De moment, s'han celebrat tres reunions per parlar d'aquest pla.

Avis que no marxen del Casal de les Escodines fins que no els van a buscar, i pares que acompanyen els seus fills perquè no hagin d'anar sols pel carrer. Són situacions que es van exposar en la trobada d'entitats, a la qual van assistir, per part de l'Ajuntament, Joan Calmet, regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i de Turisme i Projecció de la Ciutat; Marc Aloy, regidor de Presidència i portaveu del Govern; i Núria Masgrau, regidora d'Indústria, Comerç i Activitats i de Barris, Acció Comunitària i Civisme.



Problemes a les escoles



Més situacions. Cada dilluns, tres quarts d'hora abans que la llar d'infants Picarol i l'escola Oms i de Prat obrin les portes, personal dels respectius centres ha de netejar dels patis i les zones annexes als accessos les restes que s'hi han acumulat durant el cap de setmana –ampolles d'alcohol, paquets de tabac...–, que hi han tirat les colles que s'hi troben. Carrió assegura que «hi ha de tot». També hi va haver queixes de pisos del barri on es venen drogues.

El resum dels assistents, una trentena, va ser que fa mig any que al barri s'ha accelerat la sensació d'inseguretat i les situacions d'incivisme, que van en detriment del benestar dels veïns, en general, i dels infants i la gent gran, en particular. Una problemàtica que exposava el comunicat que va fer públic la setmana passada la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa quan es va saber el cas de la violació doble en un edifici ocupat al carrer Hospital. Carrió assegura que «coincidim totalment» amb aquest comunicat.



Polítiques valentes



La trobada va posar alhora damunt la taula el que pot representar la commemoració dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a Manresa el 2022. Per a Carrió és clar que «hauria de ser una oportunitat d'apostar de veritat per un altre model de ciutat». Per exemple, apunta la presidenta veïnal, en el tema de l'habitatge, on reclama «una política valenta als barris», sobretot quant a «enderrocar cases en mal estat on no viu ningú i que presenten problemes greus de salubritat». En aquest aspecte en concret, retreu que els terminis que dona l'Ajuntament són «molt llargs». Li agraeix, en canvi, la ràpida actuació a l'edifici del carrer Nou de Santa Clara 15, que va quedar tapiat de seguida que els veïns van alertar que podia convertir-se en un cau de problemes.

El Centre de Disminuïts Físics, que va ser un dels assistents a la trobada, també va exposar els problemes que tenen per circular pel barri per culpa de l'estretor de les voreres i perquè algunes rampes no estan ben construïdes.