Manresa per La Marató anuncia els guanyadors dels àpats que ha sortejat

Manresa per La Marató va sortejar ahir davant notari els 27 àpats dobles a restaurants de Manresa i comarca. Els guanyadors són: Restaurant Cal Spaguetti: número 1.665. Restaurant La Fonda de Món Sant Benet: número 1.529. Restaurant Mas de la Sala-Hostal del Camp: número 1.009. Restaurant Els Noguers: número 1.584. Restaurant La Taverna d'En Mallol: número 2.145. Restaurant La Cuina: número 1.587. Restaurant L'Ermitanet: número 0638. Restaurant Greta Gogo: número 1.619. Restaurant Canonge: número 2.038. Restaurant Casa L'Agulla: número 0094. Restaurant El Traster: número 1.017. Tecum Restaurant: número 0078. Restaurant Raviolo: número 1.654. Restaurant El Mirador de Montserrat: número 2.157. Restaurant Ca La Raquel: número 2.519. Restaurant Can Dani: número 2.155. Restaurant Marisqueria Can Ladis: número 0100. Restaurant TO+: número 1.011. Restaurant Vermell: número 0650. Restaurant Onteneu: número: 2.009. Restaurant Las Vegas: 1.629. Restaurant El Secret: número 0522. Restaurant Aligué: número 1.618. La Taverna del Pintxo: número 2.322. Kursal Espai Gastronòmic: número 0523. Restaurant Gustatio: número 1.582. Restaurant Golden: número 0053.