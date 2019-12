La Marató de Donants de Sang vol esdevenir una jornada festiva

Que tothom es converteixi en donant de sang o que transmeti al seu entorn la importància de donar-ne és la idea central de la Marató de Donants de Sang que se celebrarà aquest divendres a Manresa. Es durà a terme el teatre Conservatori de les 10 del matí a les 9 del vespre.

La iniciativa es va presentar ahir en un acte amb la presència de la regidora de Ciutat Saludable, Mercè Tarragó; la tècnica de Promoció del Banc de Sang, Marta Hernández; el director adjunt de la Fundació Althaia, Albert Estiarte; i el jugador del Baxi Manresa Pere Tomàs.

Estiarte va recordar que tothom pot necessitar sang en algun moment de la vida, i per tant és molt important que tothom faci el gest de ser donant. Segons va dir, només aquest any, a Althaia «hem necessitat 4.500 bosses de sang, 450 de plaqueta i 250 de plasma».

Al teatre Conservatori hi haurà refrigeri per als donants i un espai lúdic per la mainada. La Marató vol convertir la donació de sang en una jornada festiva. Per això hi participen entitats, institucions, empreses i particulars que donen suport i s'impliquen.

Per les festes de Nadal les donacions baixen un 25 % quan, en canvi, les necessitats són les mateixes o més. Tots els donats rebran un regal del seu amic invisible: els receptors de sang.