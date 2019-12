Un operador especialitzat en temàtica ignasiana arriba a un acord amb Manresa Turisme

L'oferta ignasiana és clau per a Varsity Tours

Varsity Tours, amb 15 anys d'experiència en l'organització de grups, ofereix els seus paquets turístics en el camp de la cultura, l'educació i l'esport, especialment el rugbi, el futbol, el bàsquet i el beisbol. Totes les opcions són personalitzables i s'adapten a les necessitats d'alumnes i esportistes.

Els llocs ignasians son un element clau en els productes del catàleg de Varsity Tours, per això des de Fundació Turisme i Fires de Manresa s'ha volgut reforçar aquesta relació amb un acord per aquest 2020.

L'operador ja ha portat grups a la ciutat amb anterioritat, de natació, de rugbi i de beisbol, oferint paquets turístics i educatius que ja s'estan comercialitzant arreu, sobretot als Estats Units, i que inclouen entrenaments, competició i visita guiada amb Manresa Turisme per a conèixer en profunditat les petjades de Sant Ignasi.

Varsity Tours són els organitzadors de la Manresa Cup, un esdeveniment esportiu i multicultural que se celebra cada any a la capital del Bages, destinat a reunir estudiants i atletes d'escoles de tot el món. És un projecte basat en l'esport com a plataforma per al progrés cultural i social, que permet a l'alumnat complementar la seva educació visitant Manresa i aprendre sobre la història d'Ignasi de Loiola.

També organitzen l'Ignatian Run, el Camí Ignasià en modalitat de córrer. Aquest juny passat, acompanyat i assistit per Varsity, el corredor nord-americà Ariel Laguilles va fer-lo en 8 dies 12 hores i 45 minuts, establint així el record mundial des de Loiola fins a Manresa, 653 km corrent.

Un grup format per un equip de lluita grecoromana i organitzat per Varsity Tours visitarà de nou Manresa el pròxim 28 de desembre, acompanyat pels guies de Manresa Turisme en la descoberta i el coneixement del projecte Manresa 2022, que potenciar i dinamitzar l'activitat turística a la ciutat dins el seu eix d'acollida.