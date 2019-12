Els Armats voten a favor que les dones desfilin al maniple

Les dones podran formar part del maniple de l'Associació Cultural Recreativa Armats de Manresa com un soldat més. Així ho han decidit els socis de l'entitat en l'assemblea celebrada dimarts a la nit. Dels 102 socis, en van votar 51, 45 dels quals in situ i la resta amb el vot delegat. 39 vots (el 76%) van ser favorables; 10 socis van votar en contra i hi va haver dues abstencions. La manresana és una de les entitats pioneres a Catalunya a fer aquest canvi.

Ahir, Manel Ortiz, president de l'associació, es mostrava molt satisfet de la decisió que, alhora, va remarcar, ha de permetre que entri saba nova als Armats. Explicava a Regió7 que, previsiblement, la primera actuació del maniple amb dones -atès que a l'entitat ja n'hi ha una dotzena que podran posar-se el vestit de soldat quan els nous estatuts superin els mecanismes legals- serà el 22 de març, data en què, aprofitant la celebració dels 20 anys de la recuperació de l'entitat, tindrà lloc una trobada d'Armats a Manresa on s'esperen els del Vendrell o Constantí, de Tarragona; els de Banyoles, de Girona, que són més d'un centenar; els de Bellpuig, de Lleida; els de Moià; i els de Vila-real, del País Valencià, que estan agermanats amb els de Manresa. Abans, els Armats de la capital del Bages actuaran a la cavalcada de Reis de Sant Fruitós de Bages, però és improbable que aquest dia ja hi hagi dones al maniple. Fins ara, les dones només podien participar a les actuacions com a acompanyants, vestides de romanes, o formant part de la banda de música.



Una papereta amb un sí i un no

L'assemblea de dimarts, que va començar a les 9 del vespre i va acabar a quarts d'1 de la matinada amb un brindis nadalenc, va tenir lloc al local dels Armats, a l'edifici del teatre Conservatori, que els cedeix l'Ajuntament, cosa que ha volgut agrair Ortiz. Després de la seva salutació com a president, es va projectar un vídeo promocional de l'entitat obra de Ramon Riu, es va presentar l'estat de comptes i es van repassar les actuacions del 2019 i els plans per al 2020. Entremig, es va fer la votació. Va ser una consulta anònima en què es va posar a disposició dels socis un paper on hi havia un sí i un no; ells havien d'estripar el que volien i dipositar-lo en una urna. El mateix es va fer amb els vots delegats. Hi va haver preguntes d'alguns dels assistents, però no hi va haver debat sobre la proposta.

Ortiz va avançar a aquest diari (vegeu edició de l'11 de desembre) la seva idea d'obrir el maniple dels Armats (i amb ell, també la capitania) a les dones, com han fet altres ciutats, entre les quals Banyoles, Girona, Blanes i Xàtiva.