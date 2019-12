ERC Manresa renova una executiva que manté Ramon Fontdevila com a president

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Manresa ha renovat la seva executiva local en una assemblea celebrada dimarts al vespre que ha avalat l'única candidatura presentada per unanimitat. L'encapçala l'actual president, Ramon Fontdevila, que s'ha compromès a continuar la tasca que va iniciar el 2015 fins a la pròxima tardor, per tal d'acompanyar Marc Aloy -que el juny de l'any vinent es convertirà en alcalde de Manresa- fins al final d'un trajecte que es va començar a trenar ara fa dos anys.

Al costat de Fontdevila, repeteixen a l'executiva alguns membres que també han estat fonamentals en la consecució de l'alcaldia de Manresa, com ara Miquel León, Manel Tàpia, Teresa Sánchez, Ferran Martínez i Sílvia Sanfeliu. I entren cares noves, persones que s'han anat sumant al projecte republicà des de la darrera campanya electoral: Mireia Vila, Josep Tomàs, Mariona Descarrega, Silvia Fernández i l'actual regidora de Recursos Humans i de Govern Obert de l'Ajuntament de Manresa, Muntsa Clotet. També formarà part de la nova executiva local Marc Aloy, com a president del Grup Municipal, així com Queralt Torres en representació del Jovent Republicà.

Amb aquest equip -que acumula experiència i també una renovació que assegura nous reptes i idees- la nova executiva agafa el compromís de continuar fent créixer el projecte republicà a Manresa i de donar el suport necessari a un Grup Municipal que, amb l'alcaldia, augmentarà encara més les seves responsabilitats envers la ciutat.