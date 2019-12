Una junta renovada l'octubre de l'any passat amb tretze integrants

? L'octubre de l'any passat l'Associació Cultural Recreativa Armats de Manresa va celebrar una assemblea extraordinària per renovar la junta, que va guanyar per una gran majoria la candidatura encapçalada per Manel Ortiz. La junta actual amb ell de president la integren tretze persones: Fina Soler, Manuel Sánchez i Ramon Circuns com a vicepresidents (amb Circuns com a vicepresident honorífic); Èlia García com a secretària; Toni Selvas, Josep Maria Vidal, David Sánchez, Joan Lladó (capità del maniple), Arnau Torrens i Xavier Belmonte de vocals; Fer-ran Montero de tresorer i Carles Marquès (material i patrimoni).