L'Ajuntament edita un vídeo per promoure el comerç de proximitat

Un vídeo que canta les excel·lències de comprar al comerç local de Manresa és el principal motor de la campanya de promoció comercial per Nadal a la ciutat que impulsa l'Ajuntament amb la col·laboració de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC-Manresa+Comerç). La campanya també convida la gent a fer vídeos on expliquin per què compren a Manresa o amb algun tema vinculat al comerç, i a penjar-los a la xarxa. S'ha de fer amb el hastag #compraaManresa. Els més originals entraran en un sorteig de vals de compra. Han de durar un màxim de 10 segons.

La campanya la van fer pública ahir la regidora de Comerç, Núria Masgrau; la de Ciutat Saludable, Mercè Tarragó; i la presidenta de la UBIC, Tània Infante.

Masgrau va assegurar que el comerç és una artèria vertebradora de la ciutat. Segons va dir, «dona vida als carrers, socialitza la gent, dinamitza i ens ajuda entre tots a tenir la ciutat que desitgem». A més a més genera activitat econòmica i ocupació.

Infante, per la seva part, va assegurar que l'Ajuntament havia de fer un pas endavant per «defensar el comerç local. Hem d'intentar que la gent visualitzi que el comerç local dona vida a la ciutat».

El vídeo editat per l'Ajuntament dura un minut. Incentiva la gent a comprar al comerç de proximitat. Ho fan cares conegudes com el director de la Joviat, Jordi Vilaseca.