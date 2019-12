Manresa no tindrà pressupost participatiu el 2020 i el recuperarà el 2021 amb nou format

Finalment, l'Ajuntament ha decidit no convocar el pressupost participatiu de cara al 2020, com va avançar aquest diari que podia passar (vegeu edició de l'11 d'octubre passat). No serà definitiu, però. Les fonts del consistori han explicat que, de cara al 2021, es tornarà a convocar, però que serà amb un format diferent que encara s'ha d'acabar de determinar.

L'any que ve, en què no hi haurà pressupost participatiu, després de cinc anys consecutius celebrant-ne, es destinarà a executar projectes endarrerits de les edicions anteriors -onze en total, incloent-hi els quatre d'enguany-, que precisament és un dels punts flacs d'aquesta eina de participació, en el sentit que el fet que la materialització dels projectes guanyadors trigui tant pot arribar a desincentivar les entitats i particulars a l'hora de presentar-hi propostes i a l'hora de votar-les.



Hi ha onze projectes pendents

Sense anar més lluny, encara s'ha de finalitzar un projecte del 2016, la passarel·la per a vianants per travessar el riu a l'alçada de Can Poc Oli, que l'octubre passat, quan feia prop de tres mesos que n'havien començat les obres -l'Ajuntament va haver d'afegir 13.579 euros a la partida de 50.000 euros perquè amb aquest pressupost inicial no es va presentar cap empresa per fer l'actuació-, van quedar aturades per filtracions en els fonaments. Sembla que actualment ja s'han reprès.

L'octubre passat, Regió7 va informar que l'Ajuntament, tal com van corroborar fonts del consistori, havia posat en qüestió mantenir el pressupost participatiu de cara al 2020. Pocs mesos abans, l'estrena del nou mandat va coincidir amb la supressió de la figura del regidor de Participació.

Per fi, ahir, l'Ajuntament va explicar la seva decisió de prescindir del pressupost participatiu de cara al 2020. Fins ara, la convocatòria per rebre les propostes ja s'obria abans d'acabar l'any, cosa que no s'ha fet enguany.

La partida hi consta igualment

Cal dir que, com ha pogut corroborar aquest diari, al pressupost del 2020 hi consta una partida per al pressupost participatiu de 200.000 euros, que és la mateixa quantitat de diners que s'han repartit a parts iguals els darrers quatre anys -en la primera convocatòria en van ser 100.000- els quatre projectes més votats. Segons ha aclarit l'Ajuntament, aquests diners es destinaran igualment a acabar els esmentats projectes pendents d'anys anteriors, atès que en alguns casos, com esmentàvem de la passa-rel·la del riu, la quantitat inicial ha estat insuficient i ha calgut afegir més diners per fer l'actuació.