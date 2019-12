Fem Manresa vota en contra dels pressupostos per "la manca de solucions als problemes socials"

Fem Manresa ha votat en contra dels pressupostos per a l'any que ve presentats al Ple d'avui dijous per l'equip de govern. Segons ha exposat en la seva intervenció el regidor de Fem Manresa, Jordi Trapé, els pressupostos presentats només demostren la línia continuista de l'equip de govern «mateix equip de govern, mateixa política pública, mateix model de ciutat, mateixa manca de solucions als problemes socials que pateix la ciutat».

La formació política ha començat la seva intervenció criticant que no s'hagin complert els terminis aprovats en una moció del 18 d'octubre de 2018 en què l'Ajuntament es comprometia a entregar els pressupostos en paper i en format electrònic i editable dues setmanes abans del seu debat al Ple del Consistori.

Pel que fa a l'apartat d'ingressos, el grup de Fem Manresa critica que l'impost de l'IAE (Impost d'Activitats Econòmiques) augmenti només un 1,3%, situant-se amb un mínim del 2,56 i un màxim del 3,07, molt per sota de la mitjana de les poblacions similars a Manresa, on el coeficient mitjà és del 3,58. Per altra banda, l'IBI augmenta en un 1,7%. «Ingressem més a costa d'estrènyer al ciutadà de peu i no pas a costa d'estrènyer a aquells que més tenen», ha expressat Trapé.

En relació al deute pel 2020, critiquen que l'Ajuntament s'endeuti per valor de 7,2 milions d'euros. Endeutament que anirà destinat, principalment, a pagar el deute de les Saleses amb 1,5 milióM; per fer front al pla de xoc de calçades i voreres amb 1 milió; 700.000 euros per al Museu del Barroc; 200.000 per pagar l'edifici de carretera de Vic i 200.000 euros en la nova Oficina de Turisme.

Fem Manresa s'oposa a aquest endeutament perquè no va destinat a pal·liar les conseqüències que ha comportat la crisi econòmica i la precarietat en què viu bona part de la població de la ciutat. En aquest sentit, la formació política proposa una auditoria ciutadana del deute concret basat en tres passos: portar a terme l'Auditoria a través de personal del consistori amb la col·laboració d'entitats i associacions de la ciutat per tal de propiciar la transparència i fomentar una població informada i conscient, establir criteris de gestió social del deute per tal de planificar-ne la devolució prioritzant la cobertura financera dels programes i polítiques de l'Ajuntament per respondre a les necessitats socials de la ciutat i publicar i difondre els resultats de l'Auditoria ciutadana i una actualització periòdica de l'estat de la situació.

Pel que fa a les despeses, Fem Manresa centra la seva oposició en l'augment de la despesa en externalitzacions, que arriba a la xifra de 19.230.000 milions d'euros. Segons han exposat «més d'un de cada 5 euros d'aquest Ajuntament va per pagar empreses externes, fet que suposa més del 21% del total del pressupost de la ciutat, assolint el record històric de despesa màxima en matèria d'externalitzacions». En aquest sentit, també han reclamat que la comissió d'estudi sobre les municipalitzacions, aprovada en la moció del mes de novembre, comenci a treballar immediatament en aquest sentit.

També critiquen el capítol 4, el que fa referència a les subvencions nominatives, que augmenten en un 16% respecte el 2019, més de 100.000 euros, en contra del que deia l'equip de govern en plens exteriors, on exposava que s'estava treballant per reduir-les.

Pel que fa a les inversions reals, la formació critica que l'augment d'1,5 milió vagi destinat bàsicament al Museu del Barroc i no a fer front a les desigualtats estructurals de la població de la ciutat. És a dir, que no s'inverteixin en matèria d'habitatge, serveis socials, emergència climàtica, dona i drets LGTBI, entre d'altres. Així, Fem Manresa critica la davallada en gairebé 250.000 euros pel que fa a l'habitatge, fet que per a la formació demostra la poca prioritat que li atorga l'equip de govern.

Pel que fa a l'augment de la partida en serveis socials, de 600.000 euros, la consideren insuficient perquè no fa un canvi d'òptica, ja que no prioritza les problemàtiques principals de la ciutat.

El fet que «davant l'emergència climàtica la resposta de l'Ajuntament és augmentar en 400.000 euros la partida pel manteniment de parcs i jardins, mentre es baixa en 200.000 euros en la partida destinada a protegir i millorar el medi ambient, també baixant en més d'un 11% la partida destinada a l'anella verda» no és la direcció que s'ha de seguir en aquesta matèria.

Fem Manresa també considera flagrant la resposta que es dona a les agressions sexuals: l'augment de 625.000 euros en seguretat, però només l'augment de 125.000 en la partida de dona, on quasi un 70% d'aquest augment és pels nous accessos al Siad i per l'ascensor de la plaça Puigmercadal. I en la mateixa línia, també han criticat la retallada en prop d'un 30% en matèria de drets LGTBI.