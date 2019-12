La Seu és la protagonista del calendari de l'Ajuntament de Manresa per al 2020

La Basílica de la Seu és la protagonista del calendari que anualment edita l'Ajuntament de Manresa. El motiu principal de l'elecció de la Seu com a element central del calendari és la celebració del mil·lenari de la redotació de la basílica durant aquest 2020.

A través de 12 fotografies dedicades a cadascun dels mesos, el calendari pretén posar en valor el patrimoni arquitectònic i cultural de la basílica de la Seu, així com remarcar la importància que històricament ha tingut i té per a la ciutat. A les fotografies hi apareixen elements exteriors, com la façana de la basílica des de la plaça de la Reforma, espais i vistes poc conegudes com la ciutat des de la segona coberta i la rosassa de la façana principal, la nau central des de l'altar major o detalls de marbre de la cripta de la basílica. També algunes joies patrimonials que es conserven a la Seu, com el frontal florentí o el retaule del Sant Esperit.

A més a més, el calendari dedica un apartat especial a les activitats de diversos tipus que acull la Seu, com ara les visites turístiques i altres manifestacions culturals. Entre altres, darrerament a la Basílica s'hi ha celebrat concerts diversos, espectacles de la Fira Mediterrània, el festival Manrusionica i l'espectacle de llum i so Lux Mundi, que va posar fi a la capitalitat cultural de Manresa 2018.

El calendari es pot recollir gratuïtament a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) i altres dependències municipals, com l'Oficina de Turisme de la plaça major, la biblioteca del Casino, l'edifici Infants, etc. També es distribuirà en residències i llars d'avis durant aquestes festes de Nadal.

El calendari ha estat coordinat, produït i editat per l'Ajuntament de Manresa a partir de l'arxiu fotogràfic de la Basílica Santa Maria de la Seu. Les imatges són obra d'Oriol Segon Torra. Els 5.500 calendaris s'han imprès per la Fundació Ampans.



El mil·lenari de la redotació de la Basílica Santa Maria de la Seu

El motiu de la focalització del calendari en la Seu és que aquest any 2020 se celebrarà el mil·lenari de la seva redotació. Aquest fet va consistir en la fixació de nou dels límits del terme de la ciutat de Manresa i de la parròquia de l'església de Santa Maria (La Seu), ja que a finals del segle X, la ciutat es trobava en una zona fronterera que va ser saquejada i destruïda pels sarraïns. Va ser el 15 de juliol de 1020 quan la comtessa Ermessenda, el seu fill Berenguer Ramon I i el bisbe de Vic, Oliba, van visitar la ciutat i van realitzar una nova fixació de l'extensió i rodalia del terme de Manresa.

En l'edició del 8 de desembre de l'any passat Regió7 ja va avançar informació sobre aquest aniversari.