Artistes d'Ampans s'exhibeixen al calendari

Manuel Ruiz escriu de memòria llarguíssimes llistes de temes diferents: cognoms, ciutats, sèries de televisió... La influència de l'Índia impregna les obres de Nira Sunder. Les d'Enric Corredor són plenes de fets històrics. Són tres persones usuàries del taller L'Art de Viure d'Ampans, que han desplegat el seu vessant més creatiu al calendari 2020 de l'entitat, editat gràcies al suport d'ICL Iberia. Regió7 el distribuirà de franc amb el diari de demà.

Al costat de Ruiz, Sunder i Cor-redor, els protagonistes del calendari són Ivan Guerrero, Carmen Álvarez, Alexis Hinojosa, Javi Antolínez, Júlia Guilà, Marta Pérez, Xavier Pons, Dolores Sicília i Sònia Gonzàlez. Cada mes inclou una creació d'aquests artistes, que es caracteritzen per tenir estils molt diferents i amb molta personalitat. Justament aquest és l'objectiu del taller L'Art de Viure que es desenvolupa al Centre Ocupacional que Ampans va posar en marxa a final de l'any passat a les instal·lacions del carrer de Bernat de Cabrera de Manresa.

Es tracta de proporcionar els mitjans i les eines necessàries per descobrir i desenvolupar el talent artístic de les persones amb discapacitat intel·lectual i dificultats comunicatives, potenciar-lo i posar-lo en valor dins la societat. Els artistes porten a terme activitats individuals i col·lectives mitjançant les quals experimenten, coneixen, es relacionen i s'expressen amb les seves obres.

Cada mes del calendari 2020 inclou una obra. Al costat, hi consta el títol, l'autor i la tècnica amb la qual ha estat realitzada.



La novena edició del calendari

Aquesta és la novena edició del calendari d'Ampans. El del 2019 el van protagonitzar dotze il·lustradors que van convertir fotos de persones dels diferents centres de treball en petites obres d'art. Al del 2018, alguns dels usuaris es van convertir en models de dotze dissenyadors catalans. Al del 2017, cada mes el va omplir un color diferent i a cadascun hi havia un usuari. Escenes quotidianes de persones amb discapacitat que fan possible els veïns, amics, entitats i empreses del seu entorn van omplir els dotze mesos del 2016. Al del 2015 hi havia pares i els seus fills posant junts, realitzant activitats esportives o de lleure. El del 2014 el van protagonitzar mares amb els seus fills. Al del 2013, hi havia fotos fetes per persones que formen part de l'entitat, i al primer, del 2012, hi van participar els cossos d'emergències amb usuaris. Les fotos les van fer fotògrafs professionals.