Joviat guanya el «Joc de cartes» d'escoles d'hoteleria

L'Escola d'Hoteleria Joviat va guanyar l'especial Joc de cartes de TV3 dedicat a les escoles d'hoteleria. El programa que presenta Marc Ribas es va enregistrar a final del juny passat, amb la particularitat que ja s'estava pensant en les festes nadalenques. Per això els plats típics de Nadal van tenir un especial protagonisme. Joc de cartes es va emetre aquest dimecres a la nit i va tancar la seva tercera temporada. En aquesta ocasió va idear una edició especial per buscar la millor escola de cuina de Catalunya.

La Joviat, representada per l'estudiant Xènia Llobet i el professor de cuina Marc Morral, es va imposar als centres barcelonins Bellart i Escola Superior d'Hostaleria i Turisme Sant Ignasi de Sarrià.

Llobet ha explicat a Regió7 que va viure una experiència «molt positiva, amb moltes hores de rodatge. Va ser molt intents». Aquest any acaba els seus estudis a la Joviat. Va ser escollida per representar l'Escola d'Hoteleria Joviat pel mateix centre, en primer terme, i finalment va ser seleccionada entre 10 candidats per la productora del programa. Igual que Marc Morral. Van ser els responsables de l'espai els qui els van escollir per representar l'escola. «Ens ho vam passar bé», ha dit Morral, que ha confessat que «cuinar era el menys important. Em preocupava més les preguntes que feien. Jo només soc competitiu amb mi mateix i amb els alumnes», ha comentat. Amb les altres dues escoles hi va haver molt bona relació en tot moment.



El menú de la Joviat

Els primers enregistraments es van fer a les dues escoles de Barcelona. Després va tocar a la Joviat de Manresa. Llobet i Morral van cuinar canelons de rostit, bacallà confitat i unes originals postres de poma que s'havien de trencar en el moment de deixar-les al plat. El menú el van triar els representants de l'escola manresana. En aquesta oportunitat, en tractar-se d'escoles de cuina i no pròpiament d'un restaurant on es pot triar a la carta, els concursants van haver d'elaborar el menú tancat.

Després dels àpats habituals en què els mateixos concursants són els que valoren els adversaris, la Joviat va quedar segona amb 7,2 punts. Però aquesta setmana el programa tenia una prova final especial. Cada escola havia de cuinar un plat de Nadal perquè el tastessin tots els guanyadors del segell blau de la temporada del Joc de cartes. Es tracta d'un segell que valora la sostenibilitat. Es va rodar a Cornellà.

En aquesta última prova s'havia de fer un menú nadalenc. En ple estiu, Morral recorda que a l'exterior feia 42 graus de temperatura. Llobet i Morral van cuinar un pollastre amb escamarlans que va entusiasmar els comensals. Les altes notes del presentador Marc Ribas (un 8,8 de mitjana) van certificar la victòria de l'Escola d'Hoteleria Joviat. Llobet i Morral només ho van poder dir al seu cercle més íntim. El resultat s'ha mantingut en secret fins ara.