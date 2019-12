Ells deuen saber per què s'enfaden

El ple municipal de dijous no estava tan buit com altres vegades. A banda dels vint-i-cinc membres del consistori i els quatre periodistes de sempre, hi havia quatre persones a les cadires del públic. Tres eren molt joves i seien juntes. Es tractava d'estudiants de primer curs del grau de Ciències Polítiques i Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Estan acabant el primer trimestre de la seva carrera, i veure una sessió de democràcia municipal en la seva salsa forma part de les activitats d'aprenentatge.



Sopa de xifres enfarfegada

I la de dijous no era una sessió qualsevol, ja que es debatien i aprovaven els pressupostos municipals per al 2020. Xifres majors: 91 milions d'euros, als quals caldria sumar 4 milions més entre l'empresa Forum i la dels teatres. Un tema tan important que tots els grups polítics se l'havien preparat. I cal suposar que entre ells s'entenien amb la sopa de xifres i lletres, que per al simple mortal era enfarfegada, pastosa i indigesta. El cert és que, amb més o menys intensitat, tots havien estat abduïts per la personalitat burocràtica dels comptes municipals.



Portaveu González

Van guanyar els que manen per vint a cinc, perquè els quatre socialistes van sumar els seus vots als de Junts i Esquerra. González va exercir, com altres vegades, de portaveu complementari de l'equip de govern. Va avisar que el seu vot no significava que compartís tots els comptes, però ens vam quedar amb les ganes de conèixer les principals discrepàncies, perquè va dedicar-se bàsicament a explicar-ne les bondats. A canvi li van aprovar una esmena que augmentava la partida dedicada a arreglar voreres a canvi de reduir la dedicada a millorar asfaltats. Aquest cronista ja ho ha dit en un altre lloc: volen que tothom vagi a peu per Manresa. Si un dia s'acaba el conflicte a/de/entre Catalunya i l'Estat, sigui per victòria d'una part o per esgotament de les dues, González podria incorporar-se sense problemes a l'equip de govern, potser com a portaveu titular, perquè ja està entrenat.



Baixa tolerància

Després de la gratificant intervenció del socialista, l'alcalde Junyent –senyor Valentí, segons el senyor Andrés, Rojo de cognom– i el tinent d'alcalde Marc Aloy van tolerar malament les crítiques dels grups de Ciutadans i de Fem Manresa (CUP), que tanmateix no eren gens difícils de replicar. Podien haver respost amb frases del tipus «la seva inquietud, regidor, és elogiable, però les seves dades són insuficients: tal partida s'ha de sumar amb tal altra i així veurà que no retallem. De res». Ho fas així i els desarmes. Quan saps que guanyaràs per vint a cinc et pots permetre aquests luxes. Un avantatge tan abassegador hauria de convidar a la generositat i a la cortesia, i a tornar petons allà on et sembla que reps fiblades. Però no va ser així.



Mentides i opacitats

Els portaveus governamentals van fer volar cap a les files opositores acusacions de falsedat, mentida i desinformació. Quin caràcter! L'alcalde va enfadar-se amb el cupaire Jordi Trapé, que havia denunciat «opacitat» perquè li negaven l'import de les multes imposades fins ara. Es va enfadar, però tot seguit va donar la xifra, confirmant així que els la podia haver lliurat abans. Però es veu que sospitava d'una utilització perversa, fruit potser de malestars per episodis no divulgats. O potser per una qüestió de malfiança obligatòria d'un postconvergent envers un anticapitalisa. Deu ser això, perquè en altre cas no s'entén la referència als «insults» que deia haver rebut dels regidors de la CUP en mandats anteriors. Però eren uns altres regidors, ja que cap no va repetir.



Qui aposta per la concòrdia?

Amb una majoria de vint regidors a favor i cinc en contra, si tens les coses clares i estàs molt segur de les teves posicions, no has de tenir por de l'oposició. Deixa que siguin ells els que busquin la brega, i tu mostra't com el rei de la concòrdia. A més a més, aquestes escaramusses no arriben als electors, perquè no segueixen els plens tan al detall, i si els seguissin no els entendrien. Els tres estudiants de polítiques es deurien estar preguntant per què estaven enfadats, el quasialcalde i el quasiexalcalde. Si us plau, professors, expliqueu-los que la política té moments més interessants.