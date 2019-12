La marató de sang s'estrena al Conservatori amb 116 donants

Entre les 10 del matí i les 9 del vespre, 137 persones van passar pel teatre Conservatori per participar en la marató de sang que hi va organitzar el Banc de Sang i Teixits de Barcelona. D'aquestes, 116 van poder donar sang.

Tot i que el matí va ser força fluixet, a la tarda es va animar. La marató es va traslladar del Casino, on es feia habitualment, al Conservatori –les lliteres es van instal·lar a l'escenari– per disposar de més espai i per aprofitar l'efecte crida de la pista de gel de Sant Domènec. Trenta professionals del Banc de Sang, ajudats per la Creu Roja i alumnes de la Joviat, van fer possible la jornada, que feia tres anys que no se celebrava a Manresa.