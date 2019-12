Els nous accessos al museu, fins al gener

Vista del muntatge, on es pot apreciar la llargària del braç de la grua que servia per pujar les peces d'acer

Una grua de 50 tones aixecava, ahir, les peces d'acer que formen part dels nous accessos del Museu Comarcal. El muntatge va començar el novembre passat i havia de quedar enllestit aquesta setmana, però s'allargarà uns quants dies més, encara. Demanat, ahir, per la previsió de tenir acabada l'actuació del tot, l'Ajuntament la va situar a final del mes vinent.

La intenció és que, abans d'acabar l'any, quedi muntada tota l'estructura metàl·lica, que són les diferents peces d'acer fabricades en dos tallers diferents que, acoblades les unes amb les altres, donen personalitat al nou volum.

Actualment, tot i que la bastida i els puntuals repartits aquí i allà prenen molt protagonisme a la nova construcció, el seu estat ja permet fer-se una idea de com serà. El que s'està construint ara és l'esquelet d'acer i formigó. Posteriorment, vindrà una altra fase d'obres per posar vidres a les obertures i folrar el volum amb una malla que no impedeixi la vista però que des del carrer faci que quedi més protegida.

Des del mes passat, tal com va informar aquest diari (vegeu edició del dia 21), ja s'estan fent els treballs de muntatge de les peces d'acer amb grans grues i queda pendent anar fixant-les amb formigó. Ahir, a l'obra, a banda d'una grua de 50 tones de pes per aixecar mitjançant un braç d'uns 50 metres de llargada, segons un operari, les estructures metàl·liques, hi havia dos elevadors per portar els operaris amunt i avall.



Una fase repartida en dues

Un cop completades les estructures d'acer, fins a final de gener s'acabaran del tot les de formigó, com ara algun tram d'escala i replans intermedis de les escales. Serà aleshores quan quedarà acabada aquesta tercera fase de les obres al museu manresà, que s'ha executat en dues parts.

La primera part va començar el juny del 2017 amb un pressupost de 629.000 euros i una durada de mig any. El març del 2018 l'Ajuntament va rescindir el contracte a l'empresa responsable. Ho va fer al·legant incompliment de terminis i «manca de planificació i deficiències d'execució de l'obra». La Generalitat li va donar la raó i va poder licitar de nou les obres que havien quedat inacabades.

La represa es va fer el març passat, a càrrec de l'empresa manresana Constructora del Cardoner i amb una durada prevista de quatre mesos, de manera que haurien d'haver quedat enllestides abans de les vacances d'estiu. Si es compleix la previsió del gener, no ho estaran fins al cap de sis mesos des d'aquesta data. Hauran trigat més del doble del que es va dir. Aquesta part es fa amb un import de 479.000 euros, que són els diners que van quedar de restar-hi el que va costar la part executada per la primera empresa.

Els nous accessos permetran dotar d'una nova entrada el Museu Comarcal per la banda de la plaça de Sant Ignasi, des d'on es podrà entrar al claustre o al nou punt d'informació de l'equipament. Els nou volum també farà de distribuïdor a les diferents plantes amb rampes i escales.

La quarta fase, segons va anunciar el regidor Marc Aloy, s'havia de licitar a final d'any per un valor d'1,7 milions d'euros. Inclou els tancaments i acabats del volum i el reforç estructural de l'edifici.