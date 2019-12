El denominador comú de les varietats de cervesa: sense gluten

Hoppit té al seu catàleg cinc varietats de cervesa, de les quals n'hi ha quatre de fixes i una edició especial limitada per Nadal. Exceptuant aquesta última, les altres quatre no contenen gluten, i per tant són aptes per a celíacs.

? Collbaix: Pilsen d'estil Kölsch amb una mica de blat i lleugera. Cervesa per a qualsevol moment i per a tots els públics. 5% de graduació.

? Ben plantada: American Pale Ale. Molt equilibrada entre llúpol i maltes. Molt més afruitada i amarga que la Collbaix. 6% de graduació.

? Sèquia: Brut IPA. Cítrica i tropical. Decorada amb enzims naturals que arrosseguen els sucres que queden a la fermentació, que dona una cervesa més seca però poc amarga. 7,5% de graduació.

? Gorg Blau: Doble IPA. La més llupolada i amarga en catàleg, més resinosa que la Sèquia i amb més cos, intensa en aromes i gust. 8,5% de graduació.

? Manrússia: Edició especial limitada de Nadal amb tocs de vainilla i xocolata, és una cervesa negra amb molt cos. 12% de graduació.