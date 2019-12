Els maridatges i la sinergia amb projectes locals, l'eina clau de Hoppit

Els maridatges de cervesa i els actes que Hoppit organitza amb regularitat són els que, en gran mesura, han permès als seus impulsors tenir sempre opinions del consumidor abans de tirar endavant qualsevol cervesa.

«Als maridatges solem portar cerveses inèdites perquè la gent les tasti, al final la seva opinió és la més important i ens permet saber si anem o no pel bon camí amb el cos i el gust de les cerveses», destaquen. A part, donar peu a col·laboracions amb artistes i establiments que venen Hoppit és una eina «de benefici mutu per a totes les parts».

Per altra banda, apunten que «ens agrada fer esdeveniments als locals i establiments que confien en nosaltres, per una banda, perquè es noti la proximitat tant amb l'establiment com amb el client, i per altra, per donar-nos a conèixer».

És per això que, i si no hi ha variació en la data per part de l'Ajuntament, el 18 d'abril Hoppit organitzarà, en col·laboració amb entitats com MengemBages, un festival d'un dia sencer a Manresa amb la presència de set cerveseries artesanes, com per exemple Guineu o Pirata, entre d'altres. L'objectiu, segons expliquen, és «crear sinergia musical i artística» amb diferents activitats tot el dia, com taules rodones sobre el moment actual de les cerveseres artesanes, un espai per als més infants i concerts.

Per finalitzar, cal fer incís que Hoppit està preparant un room escape, un joc que fomenta el treball en equip per resoldre situacions en grups de 4 o 6 com a màxim, relacionat amb el món cerveser i que veurà la llum, si no hi ha imprevistos al principi d'any, a Manresa.