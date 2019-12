El Pessebre Vivent del Pont Llarg tindrà decorats més elaborats

El Pessebre Vivent del Pont Llarg pretén sorprendre els visitants aquest any amb un decorat més elaborat. Amb la voluntat d'introduir novetats i noves escenes cada any, l'organització de l'escenificació nadalenca ha construït aquest any les cases de la gent humil de l'antiga Galilea.

«Cada any investiguem un nou aspecte de la vida de l'època del naixement de Jesús, i aquest any hem construït cases dels habitants humils de l'època, habitatges humils d'una sola planta. I ho fem amb rigor històric», explica una de les responsables del pessebre, Àngels Serentill. A diferència de la decoració que hi havia fins ara, aquesta té relleu i recrea les cases de dimensions humanes. Són construccions de cartró pedra en els quals han estat treballant membres del pessebre durant mesos. L'altra novetat de l'escenificació nadalenca és la introducció de noves escenes i la reordenació de les que ja són habituals, i seguiran un ordre més lògic en la cronologia bíblica.

El pessebre vivent és una de les activitats de les festes amb mes visites a Manresa i es podrà veure el dia de Sant Esteve a la tarda i al vespre. Aquest any també es mostrarà com es conservaven els aliments fa dos mil anys, els salaven i els assecaven. La representació té lloc al costat de l'aqüeducte que hi ha a l'entrada del Poal.