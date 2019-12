Els vianants comencen a envair amb timidesa el Guimerà per Nadal

No hi havia febre per les compres ahir a la tarda al carrer Guimerà. Era el primer dia en què es tallava el trànsit de vehicles privats en aquest punt cèntric i comercial de Manresa. Una mesura que ha de servir per incentivar l'afluència de vianants i perquè s'hi puguin passejar més còmodament. En una tarda plujosa a la ciutat, a les voreres del Guimerà s'hi veia constantment vianants que entraven a comprar a les botigues o miraven els aparadors, però en cap cas el carrer estava atapeït.

«A la nostra botiga ha entrat força clients perquè els dies previs a Nadal en solen venir més, però res més enllà del que és habitual», explicava Neus Uró, presidenta de l'Associació de Comerciants del carrer Guimerà. Tot i estar restringida la circulació de vehicles privats, els vianants passejaven principalment per les voreres i només alguns grups, pocs, ho feien per l'asfalt. De fet, el carrer no està totalment tallat al trànsit i hi poden circular busos urbans, taxis, residents, els vehicles de recollida de residus i els autoritzats. En el tram més pròxim a Crist Rei hi ha al costat de la vorera una catifa vermella amb banderoles per incentivar l'ús del transport públic. Ahir, però, els busos urbans que s'aturaven a la parada del carrer Guimerà no anaven plens, tot i que els que hi arribaven portaven constantment ciutadans que baixaven en aquest carrer.

Els conductors poden llegir en una senyalització de grans dimensions, abans d'arribar a la plaça Espanya, que el trànsit està tallat al Guimerà. Els vehicles són desviats pel carrer de Canyelles. Aquesta restricció del trànsit s'aplica de les 10 del matí a les 9 del vespre fins al 7 de gener.