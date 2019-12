Althaia aconsegueix reduir l'ingrés dels pacients operats de pròtesi de genoll

Un programa que apliquen els professionals d'Althaia a persones que han estat operats per col·locar -los una pròtesi està ajudat a reduir el temps d'hospitalització d'aquests pacients. Es tracta del Rapid Recovery, que fa set anys que està en marxa i durant aquest temps els professionals d'Althaia han vist reduir el temps d'ingrés d'aquests pacients de 7,8 a 3,6 dies de mitjana.

La Fundació Althaia va ser pionera a Catalunya en l'aplicació d'aquest programa, que té quatre eixos fonamentals: disposar d'un pacient involucrat en la seva recuperació, tenir un equip multidisciplinari amb un mateix objectiu, aplicar un protocol específic per afavorir una ràpida recuperació del pacient i minimitzar el dolor.

Des de fa un any, hi ha operativa una unitat exclusiva de Rapid Recovery a la institució, que consta d'onze llits i en la qual es tracten no només les operacions de pròtesi de genoll sinó també les de maluc.

És ubicada a la planta 1 de l'edifici històric de l'Hospital Sant Joan de Déu en un espai que s'ha remodelat i que és molt a prop del Servei de Rehabilitació, fet que facilita la recuperació dels pacients.

L'any 2018 es van atendre o intervenir a Althaia un total de 316 pacients de pròtesi de genoll i 121 de pròtesi de maluc.

Segons les dades obtingudes mitjançant l'enquesta telefònica al cap de 4-5 dies de l'alta, s'ha aconseguit un alt nivell de satisfacció dels usuaris.