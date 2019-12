Les Escodines lluita contra la degradació amb petites accions

Veïns de les Escodines i el regidor d'Entorn Natural, Pol Huguet, van participar en les tasques d'embelliment de la plaça del Salt. Una petita actuació en un barri on els veïns han alçat la veu per exigir millores urbanístiques per tal de combatre l'alt nombre d'habitatges en estat ruïnós i frenar-hi la degradació. Problemes derivats en moltes ocasions d'okupacions problemàtiques que creen malestar. L'actuació va consistir en l'enjardinament de l'espai on hi ha l'olivera de la plaça.

Tot i que no era cap gran actuació i ja era prevista abans de l'estiu, segons el regidor, els veïns van interpretar aquest gest com una mostra de la voluntat de l'Ajuntament per millorar el barri. «És molt positiu que amb iniciatives com aquesta de mica en mica embellim més l'espai urbà. Tot i això, al barri de les Escodines esperem més projectes de fons i la implicació d'altres regidories. No hem de perdre la dignitat», deia la presidenta de l'Associació de Veïns de les Escodines, Carme Carrió.

En les tasques d'enjardinament de dijous hi van participar una desena de veïns per visibilitzar que el ciutadans que hi viuen estan implicats en la millora de carrers i places d'aquest sector de la ciutat. L'embelliment de la plaça del Salt va consistir en la plantació de 80 plantes i flors al voltant de l'olivera i en la instal·lació d'un sistema de reg automàtic.