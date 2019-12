Les festes i tradicions del Bages són l'eix temàtic de la 34a edició del Campi qui Jugui

El Campi qui Jugui escalfa motors, a punt d'entrar de ple en les Festes de Nadal, la 34a edició del Saló de la Infància i la Joventut, que enguany gira al voltant de les festes i tradicions del Bages, torna amb una oferta lúdica de més d'una trentena d'activitats adreçades a infants i joves d'entre 3 i 12 anys, tot i que, com en les darrers anys, s'han creat espais intergeneracionals per tal que pugin interactuar infants i adults com l'espai Campi Xics pels menors de 3 anys.

La nova edició del Campi ha estat presentada per la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa M. Ortega, i la presidenta de l'associació Campi qui jugui, Sílvia Bayer.

Com en els darrers anys, el Campi estarà instal·lat el complex del Vell Congost del 27 de desembre al 4 de gener de les 4 de la tarda fins a 2/4 de 9 del vespre (exceptuant el dia 31 de desembre que l'horari serà de 4 a 8 del vespre).

Una de les novetats és que s'aposta per seguir creixent cap a l'exterior amb una oferta d'activitats que inclou: karts infantils i elèctrics, circuit de bicicletes, parc d'aventura amb tirolina, food trucks i espai per menjar i l'atracció de jumping per poder saltar fins a tocar els estels.



Activitats dins del Congost



Dins el pavelló hi haurà activitats com el Laberint, el racó dels contes, un espai de realitat virtual, una pista americana, tallers de maquillatge i manualitats, la ludoteca, el joc de construcció Kapla, un room escape, així com un estand per aprendre l'elaboració del vi i un que, sota el nom de Ruta a Montserrat, lliurarà uns passaports per anar timbrant les activitats que vagin realitzant, serà un record que els participants podran endur-se a casa.

Per segon any consecutiu, l'espai del conte del Campi qui Jugui acollirà el taller "Xup xup de contes" organitzat pel Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI de Manresa i pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Montserrat Roig. Enguany s'han organitzat dues sessions que es duran a terme el dilluns 30 de desembre i el divendres 3 de gener a les 5 de la tarda.

El taller estarà dinamitzat per G de gata, de Gates Gatunes (encisadora de paraules) que presentarà i dinamitzarà un conjunt de relats on bruixots, ingredients màgics, elefants i personatges estrambòtics, portaran el gaudi als infants a la vegada que els farà reflexionar i sensibilitzar al voltant de la igualtat i la diversitat de gènere.

A més, hi haurà un espai reservat a actuacions on diferents entitats de la capital del Bages faran les seves exhibicions. Algunes de les associacions que hi participaran son: Manrusia van del Pal, Xàldiga, Casal Culturals Dansaires Manresans, els Tirallongues, Esbart Cor de Catalunya, entre d'altres. D'altra banda, i gràcies al Club Patí s'oferirà l'oportunitat de practicar l'hoquei.

També cal destacar la participació de IPA el dia 29 de desembre, on diferents cossos de seguretat exposaran els seus cotxes al pàrquing del Congost. Igualment, des de l'Associació Campi qui Jugui es farà una recollida d'aliments a canvi d'oferir fotografies amb els personatges d'Star Wars. Els aliments recollits aniran al banc d'aliments de Manresa.

A més a més, els infants i joves podran endinsar-se al món de la guerra dels Matiners d'Avinyó amb Matiners a la lluita, també podran gaudir d'un espai de jocs gegants: Mikado, Quatro, Mister Mind, videojocs, futbolí, pilotes boges, operación, inefables, el molí d'aigua per fer girar les sínies.

La gran acollida de les activitats dirigides a infants de 0 a 3 anys ha fet que s'habiliti una zona específica per ells: Campi Xics (a l'espai Judo) que acollirà l'espai Microxics amb piscines de boles, jocs simbòlics... els inflables i el corral d'en Pau on podran jugar amb elements de psicomotricitat en forma d'animals fets d'escuma.

Un certamen que se celebra des del 1985

El Saló de la Infància està organitzat per l'Associació Campi qui Jugui, que està formada per voluntaris vinculats al món associatiu, l'educació en el lleure, la pedagogia i la docència; i compta amb la col·laboració d'institucions públiques i privades i el suport de l'Ajuntament de Manresa. Se celebra de forma ininterrompuda des del 1985, inicialment al Palau Firal de Manresa, i des del 2013 al Complex Vell Congost.