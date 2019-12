L'ambulatori del Barri Antic i Càritas estrenen col·laboració

En el marc de les accions de salut comunitària de l'atenció primària, l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) Barri Antic de la Fundació Althaia ha portat a terme per primera vegada una experiència de treball grupal en col·laboració amb Càritas Manresa amb l'objectiu de millorar la salut de persones en situació de vulnerabilitat.

Ha estat una intervenció en tres grups diferents, en concret, dones marroquines, mares en situació de pobresa i exclusió social, així com persones en situació irregular. Professionals d'infermeria els han donat eines per millorar el seu benestar i autonomia.

La col·laboració entre l'ABS Barri Antic i Càritas Manresa ha permès donar resposta a unes necessitats socials que en els últims anys han anat en augment. La valoració per part dels assistents, una cinquantena en total, ha estat molt positiva. La intenció és que aquesta experiència tingui continuïtat.

Les dinàmiques de la intervenció han estat participatives i les tècniques i estratègies s'han adaptat a les necessitats de cada grup. El grup de dones marroquines ha comptat amb més d'una trentena de participants. S'han facilitat eines per apoderar les assistents i, així, fomentar que tinguin autonomia i els recursos personals perquè millori el seu benestar. També s'han donat a conèixer els serveis sanitaris i el seu correcte ús i se les ha ajudat en l'adaptació a la nova cultura.

El Niu ha estat un grup de suport social entre dones, en concret, mares en situació de pobresa i exclusió social per tal d'afavorir el seu desenvolupament integral, habilitats i competències, amb especial atenció al foment de la parentalitat positiva i la criança dels fills. Hi ha participat una desena de dones que han fet formació sobre primeres cures, alimentació i ús dels serveis sanitaris. S'ha aplicat la metodologia de counseling grupal, és a dir, s'han intercanviat experiències i s'ha facilitat la participació psicoeducativa, sempre amb el suport de la infermera que liderava el grup.

En el grup d'acollida, format per nou homes i dones en situació irregular, s'ha treballat la cura d'un mateix, el dol del migrant i la gestió de les emocions.

La salut comunitària és un model d'intervenció que es porta a terme des de l'atenció primària per tal que la comunitat i els professionals que hi treballen sumin esforços i, d'aquesta manera, millori la salut i el benestar de la comunitat a través de la prevenció i es redueixin les desigualtats socials, que sovint poden ser causa de malalties. Facilitar les eines necessàries per prevenir problemes de salut i afavorir l'adaptació a l'entorn, així com aconseguir un alt grau d'informació i d'educació sanitària en la ciutadania, són algunes de les principals prioritats.