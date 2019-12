Un centenar de voluntaris fan possible el dinar de Nadal de Sant Egidi a Manresa

Un any més la comunitat de Sant Egidi celebra el dinar de Nadal el dia 25 de desembre arreu del món. Preparar-lo és possible gràcies a la generositat de moltes persones. A Manresa han estat més d'un centenar les que aquests dies previs han estat preparant aquest àpat: amb regals, menjar, decorant els espais..., per tal que el dia de Nadal ningú sigui exclòs: una gran taula capaç de posar juntes a persones molt diverses entre elles. Un Nadal per a tothom.

El mateix dia 25 de desembre, a partir de les 12 del migdia, es faran els darrers preparatius del dinar a l'Església de

Sant Carles Borromeu (Caputxines).

Es tracta d'una tradició que va néixer el 25 de desembre de 1982 a la Basílica de Santa Maria in Trastevere amb un petit grup d'ancians i persones sense sostre. Hores d'ara són molts més al dinar de Nadal amb els pobres, amics de la Comunitat de Sant Egidi durant tot l'any: més de 240.000 en més de

A la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor (25 de desembre a les 13:30) i en 7 altres indrets de Barcelona s'asseuran a taula més de 1.300 persones pobres. A l'estat espanyol el dinar també es fa a Madrid, Manresa, Tarragona.



Aquest dinar el fem perquè ningú sigui exclòs: una gran taula capaç de posar juntes a persones molt diverses entre elles. Segons explica la comunitat de Sant Egidi, "en un temps en el que es parla i es viu massa sovint amb la bandera de la contraposició i de l'enfrontament volem oferir una imatge que ja es una realitat a la nostra ciutat. És una realitat que Sant Egidi proposa a Europa i a tot el món: una gran festa de la generositat oberta a tothom. Voldríem que es visques així cada dia de l'any i creiem que es possible donat que cada any son més les persones que s'uneixen a nosaltres en aquest Nadal contribuint a allargar la taula de la família humana a qui te necessitat".



Expliquen que el dinar més bonic de l'any és possible gràcies a la generositat de moltes persones; mostra a tothom un món més humà en el que la pobresa i les dificultats de la vida no són una condemna perquè les vivim junts.

Per col·laborar econòmicament en el Dinar de Nadal elsdonatius es poden fer al compte número ES74 2100 3000 1321 0293 1895.